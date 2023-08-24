«Островок души». В Кончезере под застройку отдали сосновый бор

Текст и фото: Антонина Кябелева

23 августа в селе Кончезеро Кондопожского района местные жители стихийно собрались в сосновом бору, чтобы противостоять уничтожению их любимого места отдыха. На встречу с кончезерцами приехали депутаты Петросовета Ольга Тужикова и Дмитрий Рыбаков. После общения с сельчанами они встретились с Главой Кончезерского сельского поселения Алексеем Нефедовым, который обратил внимание на весьма странные обстоятельства выделения земельных участков среди вековых сосен.

О том, что в сосновом бору предполагается вырубка деревьев, кончезерцы узнали случайно. В минувший понедельник Игорь - супруг Татьяны Абсатаровой - возвращался домой мимо соснового бора и случайно услышал телефонный разговор незнакомого мужчины.

«Мужчина говорил, мол, подъезды к участку хорошие, завтра можно давать отмашку, пусть приезжают и все здесь сносят, лес хороший, все можно вывезти. Игорь подошел и культурно спросил, что собираются здесь делать. Ему довольно грубо оборвали, дескать, чего тебе надо? Игорь удивился, сказал, что здесь зеленая зона, и нужно получить разрешение на спил деревьев. Ему в грубой форме сказали, чтобы он не вмешивался, что есть все документы, и они будут делать все, что хотят»,

- рассказала Татьяна Абсатарова.

О произошедшем супруги поставили в известность Алексея Нефедова и рассказали соседям об угрозе, нависшей над Горкой. Горкой местные жители называют красивый сосновый бор в Кончезере, расположенный на возвышенности.

23 августа, когда новость разлетелась по селу, граждане собрались в сосновом бору. Они рассказали, что сюда уже подъезжал владелец земельного участка и сказал, что приобрел его через сайт «Авито».

«Это единственное место в селе, где мы можем погулять, насладиться пением птиц, подышать воздухом. Здесь мамочки гуляют с детьми, все село отдыхает. Это островок нашей души, визитная карточка села, наше общее достояние»,

- сказала учитель кончезерской средней школы Наталья Филина.

Как выяснилось, в сосновом бору выделено два земельных участка под индивидуальное жилищное строительство. Пока «проявился» только один из двух собственников. На соснах появились ленты, обозначающие границы участка, и колышки с характерными ленточками. Люди были возмущены происходящим и говорили, что готовы стоять до последнего, чтобы не позволить вырубить сосновый бор.

Граждане утверждали, что они не раз обращались за выделением участков в районе соснового бора, но традиционно получали отказ.

«У нас участок рядом. Был неправильно поставлен забор. Когда после проведения кадастровых работ выяснилось, как он должен стоять, получилось, что 24 метра у нас лишние. Мы попросили присоединить к нам эти 24 метра. Что вы думаете? Мы получили из министерства имущественных и земельных отношений отказ, так как эти 24 метра находятся во второй водоохранной зоне. Это было пять лет назад. Новые участки в сосновом бору, как теперь стало ясно, появились в конце 2022 года. Но никто об этом межевании не знал в селе»,

- сказала Татьяна Абсатарова.

Она показала еще один разделенный дорогой двухконтурный участок, тоже расположенный в сосновом бору рядом с детским садиком.

«Мы за него тоже боимся, потому что там такой же лес», - поддержала ее другая жительница Кончезера.

Все три участка появились примерно в одно и то же время — в конце 2022 года.

Шок, который произвела новость о грядущем строительстве на жителей села, легко объясним. Красивейший сосновый бор действительно является украшением Кончезера. Граждане наперебой рассказывали, что здесь зимой катаются на лыжах, проводят квесты, занимаются физкультурой.

Теперь перед кончезерцами встал непростой вопрос: как защитить «островок души». Единственный вариант — попробовать отстоять традиционное место отдыха в суде. Ольга Тужикова сказала, что готова помочь жителям села защитить свое право на комфортную среду, если они решатся обратиться в суд.

Исправлять шокирующие целый поселок решения власти, когда речь идет о уже предоставленных в собственность земельных участках, — дело очень сложное, длительное, требующее материальных затрат и без гарантий на успех. Но как случилось, что сосновый бор, которым любовался весь поселок, оказался в частной собственности? Свет на происходящее пролил Алексей Нефедов.

Глава Кончезерского поселения рассказал, что сам в декабре 2022 года с удивлением обнаружил три вновь сформированных земельных участка в Кончезере:

«Они появились, как грибы, одномоментно!»

Он предположил, что участки были предоставлены в собственность, скорее всего, многодетным семьям без проведения аукциона. Во всяком случае, ему нигде не встречалась информация о проведении торгов. Затем, предположил Нефедов, эти участки были перепроданы.

Он рассказал, что встречался с владельцами участка с кадастровым номером 10:03:0070103:229. Алексей Нефедов подтвердил, что данный участок был приобретен через сайт «Авито» жителями Петрозаводска. Он сказал, что вырубку деревьев разрешит только, как он выразился, «под пятно застройки», то есть под то место, где предполагается построить дом.

До 2019 года, согласно документам территориального планирования, сосновый бор входил в рекреационную зону. Это защищало его от размещения здесь жилых домов. Однако, рассказал Алексей Нефедов, в 2019 году были приняты новый Генплан и ПЗЗ (правила землепользования и застройки) Кончезерского сельского поселения. В новых документах рекреационная зона была определена как зона Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами). Нефедов объяснил это тем, что поступили обращения от граждан, у которых в рекреационной зоне находились земельные участки, оформленные в собственность, в том числе и выделенные многодетным семьям. Тогда «под шумок» в зону Ж-1 попала и Горка, где никаких земельных участков в собственности оформлено не было.

После того как в конце 2022 года в сосновом бору появились участки, переданные в частную собственность, Нефедов успел внести изменения в документы терпланирования, и вокруг этих участков в 2023 году снова появилась рекреационная зона.

Как известно, землей, права на которую не разграничены, с 2016 года в Карелии распоряжается республиканская власть, а точнее Министерство имущественных и земельных отношений РК (МИЗО). Обычно при рассммотрении вопроса о выделении того или иного участка на территории населенного пункта из министерства в органы местного самоуправления приходит запрос о том, возможно это или нет. Алексей Нефедов даже показал подобные запросы из министерства. По его словам, это обычная практика.

«А вот по этим трем участкам, которые сформированы, не было запросов ни в поселение, ни в район»,

- утверждает Нефедов.

По его словам, «любой здравомыслящий человек, если бы увидел эту схему, он отказал бы». Глава поселения признался, что ни за что не дал бы согласия выделить землю под ИЖС в сосновом бору, где отдыхают жители всего поселка.

Итак, что мы имеет в итоге? Сосновый бор, где «нарезали» новые участка, входил в зону Ж-1, то есть у МИЗО были формальные основания рассмотреть вопрос о выделении там участков под ИЖС. Но по какой-то причине, на этот раз, если верить Нефедову, в министерстве решили не запрашивать мнения органов местного самоуправления. Почему? Потому что знали наверняка, что получат отказ или просто что-то в очередной раз «недосмотрели»?

Если бы наши читатели собственными глазами увидели роскошный сосновый бор, где теперь кто-то собирается строить себе коттеджи, то версию о недосмотре они моментально отбросили бы как маловероятную. Слишком дорогие участки каким-то гражданам бесплатно выделили в собственность.

То, что операция эта выглядит весьма странно, косвенно подтверждается и тем, с какой быстротой как минимум один участок был перепродан. Буквально через полгода. Очевидно, что целью перепродажи являлось желание обезопасить себя от необходимости вернуть участок после того, как в Кончерезе разгорится скандал. Нельзя исключить и то, что эти сделки изначально готовились для того, чтобы оперативно перепродать участки.

Кто стоит за подобными сделками и почему в министерстве решили проигнорировать благополучие жителей Кончезера в угоду чьим-то личным интересам, должны, я уверена, разбираться правоохранительные органы. Ведь это далеко не первый случай, когда выделение земельных участков оборачивается громкими публичными скандалами. Это будет продолжаться и дальше, пока подобные «операции» не получат адекватную правовую оценку.