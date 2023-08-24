Автобусы могут выбиться из графика из-за ремонта переезда

Ремонт железнодорожного переезда в районе Томицы скажется на графике движения нескольких рейсовых автобусов шуйского направления.

Задержки возможны с 29 по 31 августа, предупредили в Карелавтотрансе. Речь идет об автобусах №130 «Петрозаводск - Лучевое-2», отправлением в 10:00 (в обратном направлении); №138 «Петрозаводск - Спасская Губа через Кончезеро», отправлением в 10:30 (в прямом и обратном направлениях); №120Н «Петрозаводск - ст.Шуйская через Низовье», отправлением в 12:20 (в прямом и обратно направлениях); № 130 «Петрозаводск - Лучевое-2», отправлением в 13:20 (в прямом направлении).

Автобусы пойдут по маршруту Шуйское шоссе - Пряжинское шоссе - Суоярвское шоссе - Р-21 Кола - после развязки в районе ММС по обычному маршруту. Также автобусы не будут делать остановки на нескольких остановочных пунктах. // фото «Петрозаводск говорит»