Водителей предупредили о ремонте переезда, место работ лучше объехать

В течение нескольких дней в районе железнодорожного переезда на Шуйском шоссе будут проводить ремонтные работы. Движение в районе Томицы будет ограничено.

29 августа с 9:00 до 30 августа 16:00 на участке Шуйского шоссе будет организовано реверсивное движение, предупредили в пресс-службе городской администрации. Рабочие будут менять шпалы и перебирать резиновый настил. 31 августа движение в районе переезда перекроют с 11:00 до 14:00. Здесь заменят рельсы и уложат резиновый настил.

Водителям предлагают объезжать место работ по Суоярвскому и Пряжинскому шоссе. Машины экстренных служб смогут проехать по временному настилу. // фото «Петрозаводск говорит»