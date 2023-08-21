Площадь Кирова до 6 сентября станет пешеходной

В центре столицы Карелии на время массовых мероприятий изменится организация проезда. Площадь Кирова превратится в пешеходную зону с 30 августа до 6 сентября.

Въезд на центральную площадь запретят со стороны улицы Правды и проспекта Карла Маркса. Запрет начнет действовать с шести часов вечера 30 августа. 30 и 31 августа площадь станет площадкой для музыкального фестиваля.

1 сентября на площади Кирова пройдут мероприятия ко Дню знаний. Затем здесь состоятся соревнования по биатлону «Кубок Анны Богалий –Skimir» - с 00:00 4 сентября до 07:00 6 сентября. Парковаться со стороны проспекта Карла Маркса разрешат. // фото «Петрозаводск говорит»