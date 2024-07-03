Автобус с российскими туристами разбился в Турции

В Турции разбился автобус с туристами из России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным источника, инцидент произошел в Анталье. Автобус вез туристов в аэропорт. На одной из развязок транспортное средство врезалось в бетонный столб. Сила удара была такой, что передняя часть автобуса полностью разрушилась.

В результате ДТП пострадали водитель и многие пассажиры. Точное число травмированных не называется. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. // Фото «Петрозаводск говорит»