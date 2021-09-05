Автобус с пассажирами протаранил опору путепровода в Петрозаводске

Авария с участием пассажирского автобуса произошла сегодня днем в Петрозаводске. Момент дорожного происшествия 5 сентября в 14:56 попал в объектив городской камеры видеонаблюдения «Сампо.ру».

Автобус двигался вниз по улице Лыжная в сторону перекрестка четырех улиц Калинина-Правды-Лыжная-Ключевское шоссе. Транспортное средство не доехало буквально несколько метров до светофора, а выехало на тротуар и врезалось в бетонную опору путепровода.

Проезжавший мимо автомобилист запечатлел последствия ДТП. в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». В кадр попало, как из задне двери выходят пассажиры, стоящие на газоне и пешеходной дорожке люди, а также перегородивший тротуар автобус. (фото скриншот видео)