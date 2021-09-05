Валерий Чулинин бесследно пропал в Карелии

Еще один житель Карелии пропал бесследно. О розыске жителя поселка Березовка Валерия Владимировича Чулинина, 1964 года рождения, сообщает паблик «ПСО «Доброспас». Местонахождение мужчины не известно с 30 августа.

При каких обстоятельствах пропал мужчина или предположений, куда могут направиться, не сообщается. Всех, кто видел Валерия Чулинина после 30 числа. Просят звонить по телефонам: +7921-227-3420, +7953-529-9886.