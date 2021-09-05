Массовая драка фанатов «Спартака» и «Зенита» привела к уголовному делу

Футбольные фанаты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в Твери. Участниками «побоища» 4 сентября стали около 60 болельщиков, пострадали примерно семь человек, пишет ТАСС.

Болельщики «Зенита» приехали в Тверь, чтобы поддержать дублирующий состав «сине-бело-голубых» в матче против местного ФК Тверь. Болельщики «Спартака» приехали заранее, чтобы напасть на фанатов другой команды, рассказал источник агентства. По словам собеседника агентства, в полицию никто из пострадавших не обращался.

Между тем местная полиция выясняет обстоятельства потасовки болельщиков и устанавливает ее участников. По официальным данным МВД, в драке участвовало около 30 человек. После конфликта было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В соцсети распространяются видеозаписи с места происшествия. (фото скриншот видео паблика «Ofnews»)