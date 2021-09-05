Женщина распрощалась с «Фордом», попавшись в пьяном виде наряду ГИБДД

У одной из петрозаводчанок выходные дни не задались. 32-летняя женщина выпила и села за руль автомобиля «Форд». Дорогу ей преградили сотрудники ГИБДД.

В ночь на воскресенье на улице Советской в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления женщину-водителя с признаками опьянения. Освидетельствование подтвердило, автолюбительница находилась в состоянии опьянения, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

В отношении нее составили административный протокол, а машину отправили на штрафстоянку. Женщине грозит 30-тысячный штраф и лишение водительских прав. (фото источника)

