08 апреля 2024, 07:28
Автобус с 68 пассажирами перевернулся в российском регионе
Два человека погибли и множество пострадали в ДТП в Самарской области
В Самарской области перевернулся автобус, в котором ехали 68 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, инцидент случился на 24-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Отмечается, что автобус следовал из Казахстана в Нижний Новгород.
В результате ДТП погибли два человека. Еще 26 пассажиров автобуса получили травмы. // Фото: unsplash.com / Mat Napo