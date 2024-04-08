Автобус с 68 пассажирами перевернулся в российском регионе

В Самарской области перевернулся автобус, в котором ехали 68 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, инцидент случился на 24-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Отмечается, что автобус следовал из Казахстана в Нижний Новгород.

В результате ДТП погибли два человека. Еще 26 пассажиров автобуса получили травмы. // Фото: unsplash.com / Mat Napo