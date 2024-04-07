Звезду сериала «Солдаты» объявили в розыск из-за миллионных долгов

Российского артиста Игоря Гаспаряна ищут из-за огромных долгов. О том, что звезду нашумевшего сериала «Солдаты» объявили в розыск, сообщает Telegram-канал Shot.

Уже несколько лет за 49-летним артистом числится долг в сумме 67,5 тысячи долларов, то есть 6,1 миллиона рублей. На актера завели в общей сложности 53 исполнительных производства. Из них большинство – это штрафы за нарушение ПДД.

Но Гаспарян почти не водит свой Hyundai Santa Fe с февраля этого года. Он перенес операцию по удалению двусторонней грыжи в брюшной полости, но до сих про не закончил реабилитацию. // фото: pixabay.com