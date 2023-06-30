Автобус пустят в Зимник

С субботы, 1 июля, в Зимник начнет курсировать автобус. Он будет отправляться от железнодорожного вокзала. Перевозками займется компания «АТП 2», сообщили в мэрии.

Автобус проедет по центральным улицам города, Ленинградской, Октябрьскому, до ДСК, в Пески и далее до Зимника.

На автобусах будут висеть информационные таблички с указанием «Зимник». Расписание можно посмотреть здесь. // фото unsplash.com