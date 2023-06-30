Ряд улиц перекроют 1 июля в Петрозаводске

На время ряд улиц столицы Карелии, включая участок набережной Варкауса, перекроют 1 июля. Причина – состязания по триатлону, участниками которых станут более 500 спортсменов-любителей.

Маршрут «KareliaTri Prtozavodsk – 2023» пройдет по площади Кирова, улице Пушкинской, проспектам Ленина (между улицами Пушкинской и Куйбышева) и Карла Маркса (вдоль площади Кирова), улицам Куйбышева, Иссерсона, набережной Варкауса и отрезку Ленинградского кольца.

Зона для пешеходов и велосипедистов будет организована с 07:00 до 19:00. На набережной Варкауса изменения будут действовать только по четной стороне.

Также на некоторых участках запретят парковку. По четной стороне набережной Варкауса ограничения начнут действовать с 20:00 30 июня до 19:00 1 июля.

На проспекте Карла Маркса от Пушкинской улицы до Онежской набережной парковка будет запрещена до 14:00 30 июня, добавили в мэрии. Выезд на нее закрыт с 7:00 до 14:00 30 июня. // фото unsplash.com