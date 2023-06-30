30 июня 2023, 09:08
Невнимательные водители ищут свои машины на специализированной стоянке
В центре Петрозаводска паркуют автомобили с нарушением
Неправильно припаркованные автомобили продолжают вывозить с центральных улиц столицы Карелии. Об очередной порции эвакуированных авто с улицы Дзержинского сообщили в дорожной полиции города.
В районе домов №3 и 6 установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» с информационными табличками. Несмотря на это, водители периодически паркуют в этом месте свои авто.
ГИБДД просит автомобилистов соблюдать требования дорожных знаков. Нарушителям грозят штраф в размере 1500 рублей и эвакуация транспортного средства на специализированную стоянку. // фото: Госавтоинспекция Петрозаводска