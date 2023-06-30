Невнимательные водители ищут свои машины на специализированной стоянке

Неправильно припаркованные автомобили продолжают вывозить с центральных улиц столицы Карелии. Об очередной порции эвакуированных авто с улицы Дзержинского сообщили в дорожной полиции города.

В районе домов №3 и 6 установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» с информационными табличками. Несмотря на это, водители периодически паркуют в этом месте свои авто.

ГИБДД просит автомобилистов соблюдать требования дорожных знаков. Нарушителям грозят штраф в размере 1500 рублей и эвакуация транспортного средства на специализированную стоянку. // фото: Госавтоинспекция Петрозаводска