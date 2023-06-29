Проверки на трезвость пройдут в пятницу в Петрозаводске

В пятницу в Петрозаводске пройдут проверки водителей. О проведении рейда «Контроль трезвости» 30 июня предупредили в ГИБДД.

За пять месяцев года в Петрозаводске зафиксировано семь ДТП с участием нетрезвых водителей, девять человек получили травмы и четыре человека погибли. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года отмечается рост аварий.

Петрозаводчане могут внести свой вклад и сообщить о подозрительных водителях по телефонам: 71-59-00, 78-44-44. // фото пресс-служба Госавтоинспекции города