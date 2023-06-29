На опасном перекрестке в Петрозаводске установят светофор

В районе пересечения улиц Черняховского и Фрунзе в Петрозаводске собираются установить светофор. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Несколько лет назад на Фрунзе отремонтировали лестницу, но вопрос с организацией пешеходного перехода на перекрестке не был решен.

Переход обезопасят к середине июля. В этом месте установят светофор, дорожные знаки. Также планируют отремонтировать подход к проезжей части со стороны Морфологического корпуса. // фото unsplash.com