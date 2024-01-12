Автобус поучаствовал в массовой аварии на «Коле»

Днем 11 января в Ленинградской области произошла массовая авария на трассе «Кола». Об этом сообщает 47news.

По данным источника, инцидент случился на 15-м километре федеральной магистрали. Столкнулись рейсовый автобус, а также несколько легковых автомобилей. Пострадавших нет. Однако транспортные средства получили серьезные повреждения.

В районе аварии образовалась пробка длиной более четырех километров. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe