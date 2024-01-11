Умер народный артист России Юрий Соломин

Ушел из жизни народный артист СССР и России Юрий Соломин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на семью актера.

В начале ноября 2023 года Соломина экстренно госпитализировали. У него была диагностирована двусторонняя пневмония. Болезнь развилась на фоне перенесенного инсульта и деменции.

Юрий Соломин известен по таким фильмам как «Дерсу Узала», «ТАСС уполномочен заявить…», «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Московская сага». // Фото: unsplash.com / Parth Natani