Три человека погибли под колесами поезда в Москве

В Москве три человека были насмерть сбиты поездом на железнодорожной станции «Рижская». Об этом пишет «Фонтанка».

Трагедия произошла вечером 10 января и попала на видео. На кадрах видно, как люди стоят на путях, пропуская поезд. В этот момент их сбивает другой состав.

Отмечается, что некоторое время тела не убирали с путей, и поезда шли прямо над ними. Прокуратура начала расследование происшествия. По предварительным данным, погибшие нарушили правила поведения на железной дороге.

Впрочем, уточняется, что трагедия могла произойти из-за того, что на станции «Рижская» нет полноценного перехода. // Фото «Петрозаводск говорит»