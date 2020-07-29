Авиадебоширку, «посадившую» самолет в Петрозаводске, будут судить

Хронологию авиапроисшествия с экстренной посадкой в аэропорту «Петрозаводск» и роль авиахулиганки в нем, излагает на своем сайте Северо-Западное следственное управление на транспорте следкома РФ.

Все началось с того, что 13 июля 2020 г. 35-летняя женщина, летевшая на борту самолета «Боинг-737», совершавшего авиарейс по маршруту «Мурманск – Москва», в состоянии алкогольного опьянения, закурила в туалетной комнате воздушного судна, и тем самым совершила административные правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 6.24, ст. 20.21 КоАП РФ.

Командир воздушного судна принял решение о внеплановой посадке в аэропорту «Петрозаводск», где женщина для дальнейшего разбирательства была препровождена сотрудниками полиции в служебное помещение в здании аэропорта.

Будучи недовольной действиями сотрудников полиции по пресечению правонарушений, и досмотру ее личных вещей, хулиганка публично в присутствии третьих лиц, неоднократно оскорбила нецензурной бранью представителей власти, находившихся при исполнении.

Теперь женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Петрозаводск говорит» писал об этом происшествии ранее.

