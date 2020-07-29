Жителя Петрозаводска подозревают в краже золота в Снежногорске

В отдел полиции города Снежногорска, Мурманской области, за помощью обратился 39-летний местный житель с заявлением о краже золотых изделий, сообщает МВД по Мурманской области.

Накануне происшествия, у потерпевшего произошел конфликт с малознакомыми мужчинами. Завязалась драка, в ходе которой у мурманчанина с шеи слетела цепь с крестиком. Пропажу мужчина заметил не сразу. Позже, осмотрев место конфликта, он предположил, что один из обидчиков украшения присвоил себе. Сумма материального ущерба составила свыше 26 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый в краже. Им оказался ранее несудимый 32-летний житель города Петрозаводска, находящийся в служебной командировке. Похищенное имущество полицейскими изъято.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Максимальной санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.