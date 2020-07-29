Жители Карелии пропадают в лесах целыми семьями

По информации Карельской республиканской поисково-спасательной службы, с 24 по 27 июня в лесах республики потерялись восемь человек. Шесть граждан нашлись, по двум людям поиски еще ведутся.

Так, по информации оперативных дежурных КРПСС, 26 июля из леса не вернулась семья из трех человек – мама и две дочери. Женщина и дети заблудились при сборе грибов рядом с поселком Гальжиево в Кемском районе. Пострадавшие благополучно выведены из леса специалистами петрозаводского поисково-спасательного отряда КРПСС.

В тот же день еще двое граждан заблудились в лесах республики. Служба «112» передала в КРПСС информацию о том, что в 10 километрах от поселка Эссойла в Пряжинском районе и на 29 км автодороги Ялгуба – Суйсарь в Прионежском районе просят оказать помощь потерявшимся грибникам. Однако люди вышли из леса самостоятельно, помощь спасателей не потребовалась.

27 июля в лесном массиве у Мягреки спасателями из кемского отряда КРПСС и сотрудником полиции района осуществлялся поиск потерявшейся женщины. Известно, что гражданка вышла из леса по железнодорожным путям самостоятельно.

На данный момент в республике продолжаются поиски женщины 1945 года рождения, пропавшей 24 июля в лесу рядом с поселком Повенец Медвежьегорского района, и мужчины 1976 года рождения, заблудившегося 25 июля, ориентировочно в лесном массиве на 31-ом километре автодороги Кемь – Калевала в Кемском районе.

Работы ведутся совместно с полицией, с помощью навигационного и поискового оборудования. Обследована огромная часть территории. Граждане пока не найдены.