Жителя Петрозаводска избили из-за женщины

В полицию Петрозаводска обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что был избит рядом с домом. Участковый полицейский выяснил, как все произошло, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что знакомый потерпевшего вызвал его на разборки - мужчина заподозрил свою жену в тайной связи с ним. Вместе с этим человеком выяснять отношения пришел его 29-летний приятель, который и нанес потерпевшему травму - сломал ему лопатку.

По факту причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.