В Олонецком районе Карелии раскрыта кража со взломом

В дежурную часть Отдела МВД России по Олонецкому району обратилась 67-летняя женщина, сообщает МВД по РК.

Она заявила, что кто-то выломал дверь, пока ее не было дома, похитил мобильник, ресивер спутникового телевидения, кастрюлю и продукты. Ущерб составил без малого 4 400 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска довольно быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний сын заявительницы.

Как выяснилось, мужчина распивал спиртное с друзьями. Он хотел продолжить праздник, но денег у него не было, а в долг уже никто не давал. Поэтому сельчанин решил украсть что-нибудь из квартиры матери, пока той нет дома. Он выбил дверь ногой и похитил ее имущество и продукты питания – картофель, колбасу и консервы.

Ресивер и красивую кастрюлю мужчина сбыл, а средства потратил на алкоголь. Некоторые продукты съел, а остальное похищенное полицейские изъяли.

По факту кражи, совершенной с проникновением в жилое помещение, возбуждено уголовное дело.