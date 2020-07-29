Житель Карелии угнал чужой автомобиль, чтобы отбуксировать свой

В полицию Олонецкого района обратился 28-летний житель одного из поселков. Он рассказал, что от дома пропал его автомобиль ВАЗ-2107. Выяснилось, что мужчина не запер машину и даже оставил ключи в замке зажигания, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 27-летний односельчанин потерпевшего. Он во всем признался. Как оказалось, в том день он катал приятелей по поселку. По пути с его автомобилем возникла проблема. Тогда мужчина решил взять чужую машину и отбуксировать с ее помощью свою. Владельца ВАЗа злоумышленник даже не поставил в известность. При этом, подозреваемый еще и повредил чужой автомобиль при парковке.

Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения чужим транспортным средством. Ведется следствие.