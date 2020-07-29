Саперы Карелии уничтожили еще несколько мин и гранат времен войны

27 июля саперы из подразделения разминирования и взрывоопасных работ петрозаводского отряда КРПСС выезжали в Лоухский район с целью изъятия и последующего уничтожения взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, сообщает Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

В лесном массиве в 70 км от поселка Кестеньга были обнаружены четыре немецкие мины SMI-35 (она же S-mine или «Springmine», или «мина-лягушка») и две гранаты М-24 (она же Stielhandgranate 24, или «колотушка»).

Ранее, 22 июля, в Пряжинском районе в лесном массиве у деревни Топозеро саперами было изъято и уничтожено две отечественные ручные гранаты РГД-33.

Все взрывоопасные предметы уничтожены саперами в тот же день на специализированных площадках при помощи специального оборудования.