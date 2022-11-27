27 ноября 2022, 14:51
Аварию на сетях в Петрозаводске удалось устранить
Жителям Перевалки вернули электричество
Электричество вернулось в дома жителей Перевалки. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, аварию на сетях удалось устранить к 14:10. Напомним, электричество пропало в зданиях на многих улицах крупного петрозаводского микрорайона сегодня в полдень.
Энергетики проводили восстановительные работы на сетях, которые были закончены в обещанный срок. // Фото: unsplash.com