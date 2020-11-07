Аварийный козырек угрожает жильцам дома в Петрозаводске

Изнаночная сторона Петрозаводска осенью выглядит особенно удручающе – лужи, разбитый асфальт во дворах, полопавшаяся штукатурка на стенах домов, грязные фасады, которые годами никто не красил. И если местные жители еще как-то возмущаются и просят коммунальщиков взяться за работу. То те в ответ заявляют о финансовых трудностях, которые мешают работать.

Чтобы расшевелить явно хандрящих по осени работников, наши читатели прислали в редакцию фотографии разрушающегося козырька над подъездом. Снимки сделаны во дворе жилого дома №53 на проспекте Александра Невского.

«Козырек на подъезде аварийный на 90 процентов согласно оценке мастера с УК»,

- говорят петрозаводчане.

В организации, по словам наших читателей, заявляют, что денег нет и нужно скинуться еще. При этом жильцы недоумевают. Так как, по их мнению, управляющая компания должна была все это время содержать козырек в порядке и не доводить до такого печального состояния. Сколько еще жильцам дома рисковать своей жизнью при входе в подъезд, можно лишь гадать. Впереди зима, морозы, оттепели, перепады температур. По логике, состояние этого явно уже сейчас небезопасного козырька будет лишь усугубляться.

Дополняет типичную для большинства дворов карельской столицы картину разрухи – разрытый асфальт, который почему-то забыли положить обратно.

«Они говорят, что на это тоже денег нет, а люди в непогоду должны перепрыгивать лужу в свой же подъезд... Просто платим деньги раз в месяц, чтобы раз в полгода услышать, что денег нет»,

- пишут петрозаводчане.