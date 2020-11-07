Канатный комплекс появится в Бородинском сквере

На Зареке в Бородинском сквере в Петрозаводске появятся две детские площадки с качелями, горками, каруселями и другими объектами, сообщили в мэрии. Одна площадка для дошкольников, вторая – для детей от 7 до 12 лет. В сквере появится канатный комплекс. Отдельно смонтируют оборудование для воркаута (прим.ред. уличная гимнастика) и площадку для скейтбординга. На футбольном поле установят новое ограждение и ворота. Представителю ООО «Либра» указали на замечания относительно качества покрытия. Компания должна будет устранить недостатки до начала монтажа.

В парке в районе Скандинавия также завершены строительные работы. Подрядчик устраняет замечания, восстанавливает газоны и подъездные пути. Опоры освещения для тропы Ивана Царевича ожидаются на следующей неделе. Здесь отсыпают канавы, строят павильон в районе родника «Лягушка», фигуру покрасили. Подводка для освещения подготовлена. Покрытие пешеходных дорожек восстановят, когда установят опоры и уедет техника.

Рускеальский проезд также начали асфальтировать. Подрядчик также завершает мощение двух последних участков дорожек в Голиковском парке. (фото petrozavodsk.bezformata.com)