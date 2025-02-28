28 февраля 2025, 14:39
Аварийное дерево угрожает пешеходам в центре Петрозаводска
Власти карельской столицы предупредили о скором сносе липы у здания Заксобрания республики
Фото: «Петрозаводск говорит»
В центре Петрозаводска обнаружено дерево с крупной трещиной, которое может угрожать горожанам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Специалисты выявили проблемную липу у здания Заксобрания Карелии, расположенного на улице Титова. Дерево растет совсем недалеко от входа в здание. В стволе у липы нашли крупную трещину.
Разрешение на снос аварийного дерева уже выдано. Работы будут проведены в марте.