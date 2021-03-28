Авария произошла на котельной в Суоярви

Сегодня, 28 марта, на котельной «Экотоп» произошла авария. По сообщению официальной группы администрации района, случился отрыв транспортной ленты, поставляющей топливо в котел. Как следствие - произошло снижение параметров.

На улице пока плюсовая температура, +5 градусов. Параметры на данный момент 51-37 градусов, при норме 60-47.



Это не первая поломка на суоярвской котельной в этом месяце. Напомним, вечером 10 марта на котельной «Экотоп» вышло из строя оборудование. Из-за аварии был введен режим повышенной готовности. (фото bryansknovosti.ru)