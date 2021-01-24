Астрологи сулят успехи на любовном фронте представителям шести знаков

Даже повседневные дела сейчас будут вызывать немало затруднений из-за напряжённого эмоционального фона. В поступках и словах окружающих в этот период будет сквозить непонятная агрессия. Благоприятными эти дни станут только для тех, кто научится контролировать себя и откажется бурно реагировать на критику в свой адрес.

Источник: astro-ru.ru

Овны внесут ясность во многие спорные вопросы. У вас созреет решение полностью сменить профессию и уволиться с нынешней должности. После этого вы приступите к поиску новой вакансии, а параллельно начнёте наводить порядок в своих любовных отношениях.

Тельцов ждет удача во многих начинаниях. Вы попытаетесь воплотить в жизнь свой смелый финансовый проект, и уже очень скоро станет понятно, что он весьма перспективный. В это же время вы начнете новый роман, причём предметом вашей страсти окажется человек из другого социального круга.

Близнецам предстоит масса утомительных мероприятий. Вам снова придётся отстаивать свой профессиональный авторитет и трудиться значительно больше, чем прежде. Ещё одной неприятностью для вас может стать судебная тяжба с человеком, который заявит, что имеет право на часть вашей собственности.

Для Раков неделя пройдёт очень спокойно. Вы сможете прилежно выполнять свою работу и получать от этого удовольствие. Свободное время вам захочется посвятить своей второй половинке. Вы будете прогуливаться по заснеженным скверам, обмениваться лиричными СМС и милыми символичными сувенирами.

Львы продемонстрируют всем свою «звериную» сущность, вступив в нешуточную борьбу за место под солнцем. Вам придётся оберегать свои позиции и на работе, и на любовном фронте. Вы приложите немало трудов, чтобы устранить всех соперников и деловых конкурентов и вернуть в свою жизнь спокойствие.

Девы посвятят время заботе о себе. Вы решите, что настала пора полностью пересмотреть и улучшить свой рацион. Следующим вашим шагом станет покупка абонемента в спортзал. Эти занятия существенно поднимут вашу уверенность в себе, что не останется незамеченным представителями противоположного пола.

Весы будут напряжённо работать. Вы будете очень поздно возвращаться домой и мало общаться с ближайшими родственниками. Ваша семья сможет понять причины подобного поведения. Вы будете окружены тактичным вниманием со стороны близких людей, что всячески поспособствует успеху вашей работы.

Скорпионы с головой погрузятся в своё давнее хобби, и будут неохотно отрываться от него, чтобы выполнить текущие дела. К тому же, это увлечение поможет вам сблизиться с интересными людьми. Лавируя между своими прямыми обязанностями и хобби, вы почувствуете, что ваша жизнь яркая и динамичная.

Стрельцы проявят свои лучшие качества. Вы сумеете помочь всем, кто обратится к вам с просьбами. Свои личные дела вы тоже будете выполнять на отлично. Вам понравится, что все вокруг вами очень довольны. Правда, это ампула вскоре вам надоест, и вы вернётесь к своему эгоистичному поведению.

У Козерогов неделя пройдёт очень насыщенно. На работе вы будете трудиться изо всех сил, пытаясь доказать, что вы незаменимый сотрудник. Кроме того, ваш интерес сосредоточится и на делах сердечных. Вы будете настойчиво добиваться внимания и любви какой-то особы, и вскоре она сдастся под вашим напором.

Водолеи смогут довести до конца ранее начатые дела. Вы с успехом завершите проект, над которым «бились» несколько месяцев. Затем вы решите, что для вас настала пора наводить порядок на личном фронте. Возможно, вы вновь почувствуете себя охотником (или охотницей) за свободными сердцами.

Рыбы рискуют утратить веру в себя. Вы заметите, что на вашем теле появилось несколько лишних кило, впадёте в сильнейшую панику и, пытаясь вернуть себе нормальное настроение, приметесь поглощать всё, что увидите. В это же время вы испытаете недовольство своими недостаточными успехами на работе. (Фото: saratov24.tv)