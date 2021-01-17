Астрологи предупредили, что расслабляться не придется никому

Главным на этой неделе станет обилие различных дел, которые обрушатся на вас, как лавина. Многие еще не вошли в рабочий ритм после каникул и не захотят излишне напрягать себя, однако обстоятельства заставят засучить рукава даже самых ленивых. Рабочий ритм сразу примет стремительные обороты, а потому вам лучше заранее настроиться на новые трудовые подвиги. Впрочем, это вовсе не означает, что личная жизнь не потребует вашего внимания (потребует, и даже больше, чем прежде).

Источник: astro-ru.ru

Овны будут находиться в самой гуще событий. Вам придется очень много трудиться, а заодно подгонять своих нерадивых сотрудников. Мало-помалу этот стремительный темп начнет приносить вам удовольствие. Но полностью сосредоточиться на работе не получится, поскольку кому-то из близких людей потребуется ваше внимание.

Тельцов ждет насыщенная событиями неделя. Вероятно, вам придется учиться чему-то новому, что вас не слишком-то обрадует. По этой причине вы станете замкнуты и угрюмы. Однако вскоре окажется, что вы напрасно расстраивались, поскольку приобретете не только знания, но и новых друзей.

Близнецы быстро войдут в рабочий ритм и за несколько дней смогут сделать очень многое. В это же время вы получите интересное предложение. Это может быть новая работа или даже переезд в другой город. Однако вам будет трудно решиться на расставание с коллегами или родственниками.

Раки всю неделю будут витать в облаках и строить воздушные замки. Вы познакомитесь с человеком, из-за которого полностью потеряете покой и сон, а также способность нормально работать. Впрочем, грустить вы будете недолго, так как объект вашей страсти очень скоро ответит вам взаимностью.

Львам неделя покажется на удивление долгой и трудной. В начале нового года вы почувствуете сильный стресс и первые признаки простуды. Ваше состояние не останется незамеченным окружающими. Они помогут вам выполнять ваши обязанности, не переставая советовать, чтобы вы все-таки обратились к врачу.

Дев ожидает время незабываемых встреч и бесконечного флирта. В вашем окружении появится весьма привлекательный человек противоположного пола. Вы быстро завяжете знакомство и честно признаетесь сами себе, что эта особа вас очень волнует.

У Весов настроение на этой неделе будет очень приземленным. Вы будете думать исключительно о материальных делах. Однако в конце недели вы осознаете, что финансовое благополучие — это, безусловно, хорошо, но зачем вам материальные блага, если вы так одиноки?

У Скорпионов появится много поводов для беспокойства. Вы поймете, что вам не хватит денег на все, что вы запланировали. Столь сложный вопрос вы обсудите с ближайшими родственниками, и в вашей семье родится решение ограничить расходы. Вероятны сложности и на работе, с вышестоящим начальством.

Стрельцы будут склонны искать союзников для решения даже самых банальных вопросов. В личных делах вы будете использовать метод «я ничего не делаю самостоятельно». Возможно, вы попросите, чтобы любовное признание некой особе за вас сделал друг, умеющий излагать свои мысли высоколитературным слогом.

Козероги всю неделю будут приветливы и коммуникабельны. Личное обаяние и дружелюбный настрой помогут вам многого добиться как в личных делах, так и на работе. Вы будете настойчиво убеждать окружающих в серьезности ваших намерений, но, получив согласие, быстро потеряете интерес к своим проектам.

Водолеи на этой неделе рискуют стать жертвами мошенников и авантюристов. Не раскрывайте свое сердце и кошелек перед первыми встречными. Также в ближайшие дни вам не рекомендуется подвергать риску свое здоровье.

У Рыб появятся новые увлечения. Ваше хобби будет подразумевать получение прибыли, а потому вам захочется коротать за ним и выходные дни, и часы после работы. При этом свой служебный долг вы будете выполнять довольно халатно, думая о том, не сделать ли свое увлечение главным источником заработка. (Фото: totalhub.ru)