Астрологи сулят важные перемены в личной жизни

Эта неделя идеально подходит для крупномасштабных перемен в личной жизни. Кто-то может задуматься, стоит ли продолжать отношения, которые давно себя исчерпали. А кто-то прямо сейчас начнет посматривать по сторонам в поисках нового объекта для любовной привязанности. Однако, важно быть честными не только по отношению к себе, но и к своему нынешнему партнеру. Поэтому, если все же решите сделать выбор в пользу новой пассии, не забудьте поставить его в известность.

Источник: astro-ru.ru

Овны посвятят неделю крупномасштабному планированию. Вы поставите перед собой ряд сложнейших задач, а зачем будете искать пути для их успешного воплощения в реальность. Однако дела поглотят вас не всецело. Даже за столь серьезными занятиями вы найдете время для посещения давних друзей.

Тельцам захочется многое изменить в своем личном жилом пространстве. Как только новогодняя суета сойдет на нет, вы начнете делать ремонт или осуществите масштабную перестановку. В конце недели вы решите порадовать свою второю половинку приятным сюрпризом.

Для Близнецов самыми близкими приятелями на эти дни станут интернет и телевизор, а лучшим «центром досуга» – любимый диван. В конце недели вы захотите внести какое-то разнообразие в ваш семейный уклад, но среди членов семьи не найдется ни одного человека, который разделит ваш энтузиазм.

Раки будут открыты для диалогов. Вашими собеседниками станут друзья, соседи по лестничной клетке, престарелая тетя и огромное множество людей в интернете. Единственный человек, который будет обделен вниманием – это ваша вторая половинка.

Львы захотят поставить смелый эксперимент со своей наружностью. Прическа, которую вы решите примерить, далеко не у всех вызовет бурю восторгов. Также не исключено, что в эти дни вам придется решать, какое будущее уготовано для вашего любовного союза, и стоит ли давать еще один шанс этим отношениям.

Девы посвятят неделю занятию творчеством. Вы вспомните о смелой задумке, которую долго откладывали из-за недостатка свободного времени, а затем приступите к ее планомерной доработке. В этом вам вызовется помогать давний друг или кто-то из родственников.

Весы проведут неделю, выполняя ряд домашних обязанностей. Ближайшие дни не порадуют вас волнительными событиями, и вы в мыслях решите, что спокойствие – это и есть наивысшее счастье. В это же время в вашей любовной паре вновь вспыхнет страсть.

Скорпионы на этой неделе станут гиперобщительными. Вы практически никогда не будете находиться в домашних стенах, так как все ваше свободное время займут походы по гостям и посещение культурных мероприятий. Во время одного из выходов у вас может вспыхнуть страсть к очень привлекательному человеку.

Стрельцам удастся сделать очень дорогую покупку. Правда, чтобы стать обладателем этого предмета, вы потратите большую часть своих сбережений. Поэтому свой досуг вам придется коротать в домашних стенах, вспомнив о том, что такое разгадывание кроссвордов и собирание паззлов.

Козероги будут слишком придирчиво оценивать поступки близких людей. Вы не раз поссоритесь со своим партнером, заметив в его поведении нотку неискренности или в очередной раз приревновав его к постороннему человеку. Вашему настроению в ближайшие дни будут свойственны резкие перепады.

Водолеи отлично отдохнут и восстановят свои силы для новых свершений. Рядом с вами появятся единомышленники, при поддержке которых ваша работа будет проходить приятней и легче. Единственное, что будет вас напрягать на этой неделе – частые ссоры со своей второй половинкой.

Рыбы погрузятся в воспоминания. Вы позвоните давнему другу и предложите устроить посленовогоднюю вечеринку. За это время вы ни разу не вспомните о своих острых проблемах, да и вообще будете производить впечатление очень несерьезного человека. (Фото: news.noteru.com)

