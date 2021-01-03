Астрологи рассказали, кто удивит близких креативом и сумасбродствами

Первая половина недели принесет удачу в дела сердечные. Это время прекрасно подходит для новых знакомств, а также для укрепления уже существующих любовных привязанностей. От второй половины недели не стоит ждать каких-либо ярких событий. Можно отметить Рождество в семейном кругу, пригласить гостей или самим навестить родных и друзей, подумать, как вы собираетесь провести ближайшие 12 месяцев, а главное – никуда не торопиться и как следует отдохнуть.

Источник: astro-ru.ru

Овны и заметить не успеют, как промчится эта неделя – все ваше время будет занимать устранение последствий праздника. Не исключен небольшой неприятный инцидент, который произойдет между вами и кем-то из ваших родственников. Искать пути к согласию придется тоже вам.

Тельцы в праздничные дни почувствуют тягу к новаторству. Несмотря на то, что ваши затеи больно ударят по карману, вскоре станет понятно, что проявленный вами креатив полностью оправдался. Праздник пройдет замечательно, и вы еще долго будете о нем вспоминать, рассматривая забавные фото.

Для Близнецов эта неделя будет очень насыщенной и яркой. Вы окажетесь во власти пылкой любви к какому-то человеку, который перевернет ваши привычные представления о жизни и заставит вас забыть о своей осторожности. Возможно, вы отправитесь в необычное путешествие.

Для Раков главной проблемой станет нехватка финансов. Вынужденная экономия начнет вас порядком раздражать, и в новый год вы вступите в подавленном настроении. Хорошо, что рядом с вами окажется человек, способный даже за небогатым столом от души веселиться.

Львы посвятят свое время долгожданному и заслуженному отдыху. Когда новогодние праздники окажутся позади, вы возможно решите, что куда больше, нежели торжества, вас порадовали подготовительные мероприятия.

Девы будут вынуждены отмечать Новый год скромнее, чем хотелось бы. Прямо перед праздниками произойдет какое-то событие, которое заставит вас экономить. К счастью, компенсацией за все финансовые трудности станет ваша личная жизнь, которая порадует вас массой ярких событий.

Весам придется вплотную заняться семейными проблемами. Кому-то из ваших родственников понадобится помощь. Пока вы суетитесь возле членов своей семьи, незаметно пройдут новогодние праздники, и вы не успеете в полной мере насладиться их волшебством.

Скорпионы всю неделю будут излишне эмоциональны. Вокруг вас произойдет череда самых противоречивых событий, которые заставят вас еще раз пересмотреть свое отношение к жизни. Одинокие представители знака могут, наконец, встретить свою вторую половинку.

Стрельцы будут решительно устранять проблемы в финансовой сфере и смогут избавиться от долгов. Ощутив колоссальное облегчение, вы удивите близких людей настоящими сумасбродствами. После праздника ваше настроение придет в норму, и вы решите заняться пассивными видами отдыха.

Для Козерогов новогодние праздники пройдут незаметно. Вы будете слишком поглощены мыслями о работе, поэтому не сможете полноценно веселиться и отдыхать в кругу семьи и друзей. Постарайтесь все же расслабиться и отвлечься на какое-то приятное занятие.

Водолеи всю неделю будут надежно ограждены от любого рода стрессов и волнений. Ваша жизнь будет идти своим чередом. Вы неторопливо проведете новогодние праздники в кругу домочадцев. В конце недели к вам могут неожиданно нагрянуть любимые родственники.

Рыбы в начале недели могут быть вовлечены в сомнительную авантюру. Имейте в виду, что дав согласие, вы рискуете потерпеть значительные убытки! Зато на этой неделе вас ожидает огромный успех на личном фронте. Вы либо начнете новый роман, либо вдохнете новую жизнь в свои прежние отношения. (Фото: знаки-зодиаков.рф)