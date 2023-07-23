Астрологи сулят успех и богатство четырем знакам

На этой неделе будет достаточно трудно находить общий язык с начальством и коллегами. Однако вам может предоставиться шанс, который позволит добиться задуманного. Также этот период будет весьма благоприятным для романтических отношений и семейной жизни. Постарайтесь порадовать своего любимого человека, сделать какой-нибудь приятный сюрприз. В конце недели вероятно благополучное разрешение финансовых проблем, получение вознаграждения за труды.

Источник: gadalkindom.ru

Овнам не стоит отказываться от приглашений в гости, это может принести полезные знакомства и новых друзей. Звезды обещают вам хорошую новость или приятную встречу. Успех точно не за горами, перед вами откроются новые возможности, которые изменят текущее финансовое состояние и принесут богатство в дом.

Тельцам покорятся любые вершины! За что бы вы не взялись, все «горит» в ваших руках, для вас сейчас нет безвыходных ситуаций. Особенно будут удачны операции с недвижимостью, крупные приобретения. Во второй половине недели деловые встречи и личные свидания принесут богатые плоды.

У Близнецов на этой неделе балом правят страсти, даже самые рассудительные рискуют потерять голову и влюбиться, при этом используя для привлечения внимания все возможные приемы. Совет один — не нарушайте границ дозволенного. Главный девиз этого периода: «сначала подумать, потом сделать».

Ракам в полной мере удастся проявить свое умение оживить любую компанию. Ваша широта души и теплота подарят окружающим надежду и веру в счастливое будущее. Но не налегайте на алкоголь, это может испортить все впечатление. Начатые сейчас отношения, скорее всего, окажутся не серьезными, а кратковременными.

Львов превратности судьбы заставят проявить максимальную концентрацию и активность. На этой неделе вы можете подняться по карьерной лестнице и заработать приличные деньги. При этом необходимо вкладывать средства в уже проверенные проекты.

Девы, представьте себя Леопольдом — живите сегодня со всеми дружно и относитесь с добротой, тогда звезды ответят вам взаимностью. Для восполнения жизненных сил и энергии рекомендуется посетить кинотеатр или выставку. Сейчас стоит заняться саморазвитием в компании друзей или родных.

Весы на наступившей неделе на пьедестале, они полны шарма и внутреннего огня, что делает их центром внимания и дает возможность раскрыть спящие таланты. Мужчины, скорее всего, встретятся с давними хорошими знакомыми. Проведите время с пользой, не вспоминайте былые обиды или размолвки.

Скорпионам высокий жизненный тонус поможет не только оставаться в хорошем настроении, но также решать любые дела, так что доставайте давно отложенные в долгий ящик и — вперед. С противоположным полом у вас также полная гармония, ваша любовь будет взаимна.

Стрельцам необходимо направить все силы для того, чтобы ваша карьера пошла в гору. В личной жизни вам сулят положительные перемены. А вот решение материальных вопросов оставьте на потом. Также не забывайте про собственный стиль, нелишним будет пройтись по магазинам.

Козероги, вперед, навстречу переменам! Сейчас можно менять сферу деятельности, гармонизировать семейные отношения и заниматься творчеством. Коммерческая деятельность будет радовать скорой прибылью. Участие в лотерее также может стать максимально удачным для вас.

У Водолеев неделя отлично подходит для новых знакомств, пеших прогулок и получения знаний. Планеты могут повлиять на ваши планы, при этом придется отстаивать свою позицию перед партнерами. В итоге вы добьетесь своей цели и проявите себя.

Рыб звезды будут безжалостно соблазнять, подталкивая к интересным идеям и планам, но не давая возможности их реализовать. Новое увлечение может оказаться фикцией, поэтому не говорите лишнего и не обещайте многого. Ваш доход будет расти, но вместе с тем вы можете почувствовать опустошенность. // Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky на сайте rudalle.ru