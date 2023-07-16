Астрологи рассказали, кому стоит ждать финансовых поступлений

Неделя благоприятна для личной жизни и новых знакомств. Сейчас можно заручиться финансовой поддержкой или укрепить служебное положение. Используя свои связи, вы сможете получить много нужной информации, которая поможет в решении насущных задач.

Источник: gadalkindom.ru

Овнам не стоит браться за то, о чем вы не имеете полного представления. Сейчас осторожность и осмотрительность будут для вас лучшими советчиками. Займитесь делами, которые отложены в «долгий ящик». Старые нерешенные проблемы в ближайшее время могут напомнить о себе внезапно и остро.

У Тельцов наступает благоприятный период для крупных приобретений, особенно связанных с недвижимостью. Также неделя принесет вам множество незапланированных встреч. Есть вероятность получения хороших известий, которые вы давно ожидали.

Близнецов потянет на приключения. Результатом легкомысленного поведения может стать яркое романтическое увлечение, незапланированные поездки, посещение злачных мест. Вы будете долго вспоминать прожитую неделю, но, будут ли воспоминания приятными, зависит только от вас.

У Раков наступило подходящее время для перемен в любой сфере. Вам могут предложить участвовать в проекте, сулящем получение хороших финансовых поступлений и блестящий карьерный рост. Положитесь на интуицию и принимайте решения, следуя ее подсказкам.

Львам их обаяние, чувство юмора и энергия обеспечат повышенное внимание со стороны противоположного пола. На этой неделе вы способны очаровать любого человека. Используйте всякую возможность побыть «на людях», это обязательно принесет интересные знакомства и хорошее настроение.

Девам звезды рекомендуют не расслабляться и не сдавать позиции. Это хороший период для завоевания «места под солнцем». Медлительность, нерешительность, бесконечные отговорки могут существенно затормозить карьерный рост. Постарайтесь сосредоточиться на делах и перебороть рассеянность.

У Весов наступил благоприятный период для того, чтобы заняться собой. Эту неделю проведите под девизом «Работа не волк, в лес не убежит». Вам необходимо передохнуть, встряхнуться и получить заряд бодрости. Удачное время для развлечений, активного отдыха, занятий спортом.

Скорпионам рекомендуется поменьше болтать. Неумение хранить секреты и тайны может сыграть с вами злую шутку. Не стоит вываливать на окружающих личную информацию. Также не пытайтесь выделиться, где бы вы не находились. Сейчас неудачное время сыпать новыми идеями и оригинальничать.

Стрельцам самое время поработать над отношениями с близким вам человеком. Стоит прогнать от семейного очага застой, скуку и однообразие. Устройте своему партнеру романтическое свидание. Проявите фантазию, творческий подход, и награда не заставит себя долго ждать.

Перед Козерогами звезды откроют источники тайных знаний и помогут найти вдохновение для новых идей. Результаты вашей работоспособности будут оценены так же высоко, как и приложенные усилия. Сейчас можно смело обращаться со своими нуждами в государственные инстанции.

Водолеям харизма и высокий жизненный потенциал позволят быть в центре внимания и успешно делать открытия в творчестве или познавать новые грани в любимом деле. Появление свежих идей откроет для вас финансовые потоки. Отличный период для принятия гостей или похода в гости.

У Рыб в личных отношениях будут царить гармония и любовь. Звезды гарантируют семейный мир, а одиноким восхищение от поклонников, особенно женщинам. Ваши обаяние, великодушие и душевная щедрость не останутся без достойной оценки. Новые знакомства волне могут перерасти во что-то серьезное. // Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky на сайте rudalle.ru