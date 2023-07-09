Астрологи рассказали, кого ждет успех в любовных делах

Сейчас не рекомендуется начинать важные дела, скорее всего, вам не удастся выполнить задуманное. То чему суждено произойти, вы все равно не упустите. На этой неделе всем знакам зодиака нужно стараться адекватно оценивать все обстоятельства. Женщинам можно надеяться на романтическую встречу. Мужчинам лучше сосредоточиться на незавершенных делах.

Источник: gadalkindom.ru

Овнам будет сопутствовать удача в работе. Вероятно продвижение по службе или существенная прибавка к зарплате. Это благоприятный период для обращения в государственные учреждения. Также сейчас стоит напомнить недоброжелателям о том, что вы вполне способны постоять за себя.

Тельцам рекомендуется принимать решения самим, а не подчиняться чужой воле. Уверенность в своих силах, решительность и настойчивость помогут добиться воплощения в жизнь самых смелых планов. В конце недели будут удачными новые знакомства. Появившиеся в вашей жизни люди могут остаться в ней надолго.

Близнецам не стоит делать никаких капиталовложений, а также совершать крупные покупки. Отложите обсуждение семейного бюджета на другое время. На работе ваша способность к убеждению и запоминающиеся речи увлекут окружающих. Коллеги подержат ваши новые идеи и проекты, постарайтесь их не разочаровать.

У Раков увеличится темп жизни, придется быстро принимать решения. Высокий жизненный потенциал и энергия буквально переполняют вас. Это благоприятный период для того, чтобы успеть почти все. Звезды рекомендуют не ввязываться в склоки или интриги, держать себя в руках и не раздувать из мухи слона.

Львов ждет удачный период у для решения любых задач с недвижимостью. Можно продавать, покупать, начинать ремонт в квартире. Во второй половине недели уделите время семье – пора сделать то, что давно обещали своим близким. Одиноким Львам будет сопутствовать успех «в делах сердечных».

У Дев наступает хорошее время для деловых знакомств, получения финансовой поддержки и укрепления служебного положения. Сейчас следует внимательно прислушиваться к тому, что говорят окружающие, велика вероятность получения информации, которая впоследствии поможет сделать правильный выбор.

Весам не имеет смысла принимать поспешные решения. Не торопитесь занимать чью-либо сторону в конфликтах, не разобравшись в причинах. Также не следует обещать помощь, если вы не уверены в своих силах. Сейчас удачное время для творчества, душевных порывов, неординарных идей и сюрпризов.

У Скорпионов настал благоприятный период для поиска новых источников дохода. Ваша энергия и коммуникабельность позволит приобрести новые полезные знакомства. Это неделя компромиссов, умения признавать свои заблуждения, прислушиваться к мнению окружающих

У Стрельцов велика вероятность приятных знакомств, флирта и романтических приключений. Устройте себе праздник! Чтобы не испортить веселье, старайтесь не переедать и не злоупотреблять спиртным. Также постарайтесь разумно распоряжаться своими финансами.

У Козерогов наступило удачное время для карьерного роста. Воспользуйтесь любой возможностью продемонстрировать свои деловые качества. Результат себя ждать не заставит. Излишняя суровость и грозный вид сейчас не принесут вам популярности. Проявите душевную теплоту, доброжелательность, открытость и чаще улыбайтесь.

Водолеям педантичность и скрупулезность при работе с документами позволит избежать многих неприятностей в будущем. Перед вами сейчас открываются новые перспективы. Это подходящее время для реализации идей, о которых вы давно думали, но не решались попробовать.

У Рыб наступает благоприятный период. Особенно это касается представителей творческих профессий. Муза сейчас не только посетит вас, но и останется немного пожить. Удачной также будет покупка недвижимости. Можно начинать ремонт, приобретать мебель, товары для уюта. // Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky на сайте rudalle.ru