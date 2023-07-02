Астрологи рассказали, кого ждет подарок или выигрыш в лотерею

На этой неделе нельзя допускать, чтобы мнительность и ревность портили вашу жизнь. Постарайтесь пересмотреть свое отношение к партнерам. В этот период придется работать с удвоенной силой, при этом результаты своей работы вы ощутите лишь спустя какое-то время. Сейчас не приветствуется чрезмерная оригинальность и экстравагантность в поступках, это может быть неправильно понято окружающими. На вашем пути могут встретиться разного рода препятствия, однако не стоит падать духом, попробуйте просто изменить тактику поведения.

Источник: gadalkindom.ru

Овнам стоит быть бдительными и осторожными в своих обещаниях и не слишком много времени заниматься делами. Свободное время лучше проводить с семьей. Замечательно, если домашние приобщатся вместе с вами к спорту или отправятся в путешествие, пеший поход.

Тельцов ждет активный и творческий период. Сейчас необходимо защищать свои принципы. Также у вас может увеличиться восприимчивость, чувствительность, интуиция. Появится возможность продвинуться по карьерной лестнице. Также это очень благоприятное время для новых встреч и знакомств.

У Близнецов наступил отличный момент поразмышлять о том, как перейти к другому роду занятий. Скорее всего, вам придется немного изменить ваши планы. Сейчас можно заняться восстановлением и укреплением старых связей. Также необходимо обратить внимание на состояние своего здоровья.

Ракам рекомендуется прислушиваться к мнению своих близких, чтобы сохранить равновесие и доверительные отношения в семье. Также старайтесь противостоять различным соблазнам, не следует рисковать и тратить деньги на дорогие вещи. Обсуждение семейного бюджета принесет пользу и поможет сэкономить.

Львов ждет прекрасное время для профессиональной самореализации. Благоприятными будут поездки, встречи и новые дела — все это будет способствовать расширению вашего кругозора. На выходных рекомендуется организовать совместный досуг с любимым человеком.

Девы смогут проявить все свое обаяние. Вас ожидает успех в личной жизни, завязавшиеся на этой неделе отношения будут перспективными. Также будет возможность получить дополнительный заработок с помощью ваших творческих способностей и увлечений.

У Весов возрастет жизненный потенциал, усилится энергичность и сексуальность, обострится интуиция. Работа будет спориться, вам удастся благополучно разрешить любые сложные ситуации. А вот проведение сделок лучше пока отложить — для этого будет более удачное время.

У Скорпионов удачно пройдут корпоративы и дружеские посиделки. В начале недели вы ощутите душевное равновесие, в семье будут царить радость и гармония. Во второй половине недели вас может вывести из себя неожиданное известие или общение с неприятными людьми. Старайтесь держать себя в руках.

Стрельцам нужно завершить все свои начатые дела и проанализировать пройденный путь. Чтобы достичь поставленных ранее целей, необходимо объединиться с другими людьми. Не отказывайтесь выполнять просьбы и принимать важные решения. В отношениях с близкими будьте сдержанными.

Козерогам предстоит проявить всю свою активность и быстро реагировать на меняющуюся ситуацию. Запланированные вами дела не дадут ожидаемых результатов. В то же время может исполниться то, о чем вы мечтали. Возможно, вы получите подарок или выиграете в лотерею.

Водолеи смогут показать всю свою красоту и способности. Проявится ваш шарм, изобретательность и фантазия. Сны, которые снятся в этот период, способны обернуться явью. Сейчас может произойти что-то такое, что резко повлияет на ваши взгляды, жизненные приоритеты и планы.

У Рыб наступает благоприятный период для реализации давних замыслов. Это удачное время для того, чтобы изменить сферу деятельности. Вам предстоит получить прибыль благодаря деловым контактам. Постарайтесь не упустить шанс, который предоставляется не так часто. // Фото: piqsels.com