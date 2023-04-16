Астрологи сулят удачные знакомства двум знакам

Общаясь с людьми на этой неделе, старайтесь искать точки соприкосновения, что-то, что вас объединяет, и ваши собеседники вскоре могут стать вашими друзьями. В это время все знаки зодиака будут крайне рассудительны, стоит использовать это для принятия важных решений. Сейчас благоприятное время для воплощения творческих замыслов. Можно сделать что-то такое, что украсит ваш дом или заняться собой: обновить гардероб, поухаживать за кожей, сделать маникюр. Не рекомендуется конфликтовать, сплетничать, плести интриги или проявлять черствость и эгоизм.

Источники: gadalkindom.ru, astro-ru.ru

Овны могут быть втянуты в какие-то неприятные события. Это может быть конфликт с коллегами, ссора с соседями или скандал в общественном месте. Чтобы предотвратить это, будьте осторожны: старайтесь не провоцировать агрессию и не отвечайте, если кто-то ее проявит.

Тельцов в начале недели одолеют финансовые заботы. Но уже к среде все придет в норму, и жизнь заиграет новыми красками. Приятные события ожидают вас и на личном фронте, главным из которых станет начало новых или возобновление прежних романтических отношений.

Близнецов ожидает множество контактов с самыми разными людьми. И хотя по большей части они будут приятными, стоит проявить осторожность: кто-то может расстроить вас и даже навредить. В безопасности вы будете только в своей семье — там сейчас будет царить полная гармония.

Раки могут утратить контроль над своими чувствами. На работе вы больше всех будете переживать о результате коллективных начинаний, а в личной жизни вас заставит изрядно поволноваться даже недолгая разлука с любимым человеком. Чтобы отвлечься от переживаний, звезды советуют заняться рутинными делами.

Львы упрочат свой лидерский статус на работе и дома. Однако важно отказаться при этом от зазнайства и деспотизма, иначе неприятностей не избежать. Побеспокоиться вас заставит здоровье кого-то из членов семьи. Также вероятны незапланированные расходы.

Дев ожидает множество неожиданных событий. Некоторые из них могут заставить вас пересмотреть ближайшие планы, да еще и повлекут расходы. Однако большинство событий будут приятными. На работе сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы обращаться к начальству с какими-либо просьбами.

Весы ожидает вполне благополучная неделя. И здоровье, и семейные отношения, и обстановка на работе, и финансовая ситуация будут удовлетворять вас настолько, что можно будет позволить себе расслабиться. Даже если недоброжелатели захотят устроить вам какую-то пакость, вы с легкостью сумеете с этим справиться.

Скорпионам не рекомендуется слишком часто употреблять местоимение «я». Стоит научиться слушать своих собеседников и хотя бы кивать в ответ на их эмоциональные монологи. Это поможет вам найти ответ на какой-то важный вопрос, разгадать некий секрет или получить конфиденциальную информацию.

Стрельцам лучше не тратить время и силы на дела, предполагающие отдаленные результаты. Обстоятельства могут полностью измениться, и все ваши идеи станут неактуальны. Лучше займитесь своим здоровьем и берегите эмоциональный настрой.

Козероги будут очень популярны у окружающих. Кто-то заслужит уважение в профессиональном сообществе, кто-то сможет привлечь внимание противоположного пола, кто-то станет душой дружеской компании. У одиноких есть шанс завести перспективное романтическое знакомство.

Водолеям звезды не советуют учить или критиковать кого бы то ни было. Особенно воздержитесь от замечаний посторонним людям. А вот новые знакомства будут удачными. Тем, кто хочет избавиться от одиночества, следует обратить внимание на ухаживания со стороны какой-то скромной и неприметной особы.

Рыбам не следует игнорировать неприятные сигналы, которые посылает ваш организм. Возможно, причина недомогания в хроническом стрессе, с которым нужно активно бороться. Устройте себе непродолжительный отпуск или хотя бы выкраивайте время для отдыха, прогулок, приятного общения и любимых занятий. Фото: pxfuel.com