Астрологи рассказали, у кого начнут сбываться заветные мечты

Неделя благоприятствует наведению порядка в делах. Сейчас можно попытаться проанализировать давнюю проблему и найти решение. В конце недели вас может посетить романтический настрой. Посвятите время культурному досугу или сходите на свидание с новым знакомым. Не забывайте и про физическую активность. Особенно полезными в это время будут водные процедуры, они укрепят ваш организм и зарядят энергией. Этот период удачен для развития бизнеса, продвижения по карьерной лестнице. Однако стоит учесть, что далеко не все будет получаться с первого раза, вас ждут проверки на прочность. Важно не сдаваться, проявить упорство и силу характера.

Источники: gadalkindom.ru, astro-ru.ru

Овнов будут волновать финансовые проблемы. Возможно, из-за нехватки денег придется отложить покупку, которую планировали. Однако брать в долг не рекомендуется, отдать его будет затруднительно. Зато именно сейчас у вас может появиться новый друг, который впоследствии очень вам поможет.

Тельцам не стоит идти напролом. Если не хотите всерьез перессориться с окружающими, сдерживайте свой напор. Старайтесь никого не критиковать, особенно – малознакомых людей. Одиноким Тельцам полезно обновить гардероб: в выходные у вас может произойти интересная встреча.

Близнецы могут рассчитывать на благополучное завершение какого-то давнего конфликта. Вероятны и другие приятные события: чей-то визит, подарок или интересное предложение по работе. В выходные найдите время навестить родственников или заболевшего друга, если они вас об этом попросят.

Ракам придется разбираться в личных отношениях. У вас может появиться новый объект для воздыханий. Но не позволяйте нахлынувшим чувствам вредить вашей семейной жизни и работе. Ведь именно сейчас вы способны особенно успешно проявить себя в карьере.

Львам все будет удаваться легко. Обстоятельства будут на вашей стороне. Однако постарайтесь не терять контроль за своими финансами. Что-то может заставить вас потратить значительно больше, чем вы можете себе позволить. Да и для всевозможных аферистов вы сейчас лакомая добыча.

Девам следует избегать тесного общения с малознакомыми людьми. Кто-то не слишком порядочный может попытаться втереться к вам в доверие. Девы-мужчины будут пользоваться большой популярностью в профессиональном сообществе, а женщин ждет успех у противоположного пола.

Весам не стоит сравнивать себя с окружающими. Это вызовет у вас лишь неудовлетворенность собой, раздражение и зависть. Причем без всяких на то оснований. Лучше взять отпуск хотя бы на пару дней, чтобы побыть в одиночестве и восстановить силы.

Скорпионы смогут пополнить свой бюджет. Вероятно, вам удастся найти хорошую подработку или организовать небольшой бизнес, который сразу начнет приносить доход. В это время лучше не давать деньги в долг и не пытаться никого убедить в своей правоте. Также стоит держаться подальше от шумных общественных мест.

Стрельцы проявят повышенное рвение на работе. Но старайтесь распределять нагрузку. Иначе можно слишком переутомиться от служебных проблем или упустить что-то в личной жизни. Уделите больше внимания партнеру по браку. Возможно, стоит как-то оживить вашу семейную жизнь.

Козерогов ждет спокойная неделя. Но присущий вам обычно дар убеждения вас временно покинет. Поэтому сейчас не рекомендуется выступать с докладами, вступать в споры (особенно с начальством) и даже дома не следует обсуждать серьезные вопросы.

Водолеи будут наслаждаться психологическим комфортом. Вы сможете абстрагироваться от проблем на работе, легко переживете любой семейный конфликт или ссору с другом. То есть будете вести себя как мудрец, который не ропщет на жизнь, а довольствуется тем, что имеет.

У Рыб начнут сбываться заветные мечты. Принимайте это с благодарностью. Будьте снисходительны к слабостям своих близких, почаще делитесь с ними сокровенными мыслями. Возможно, кто-то из них поможет вам советом или оградит вас от неприятностей. // Фото: pxhere.com