Астрологи сулят перспективные знакомства представителям пяти знаков

В начале недели перед вами откроются новые перспективы. Могут поступить выгодные предложения, от которых не стоит отказываться. Также это время подходит для получения новых знаний и расширения кругозора, в том числе с помощью путешествий и общения с жителями других стран. Во второй половине недели есть вероятность продемонстрировать свои способности и получить покровительство влиятельных людей. В выходные ваша интуиция будет на высоте — вы сможете понимать окружающих без слов. Общение станет более эмоциональным и глубоким.

Иcточник: astro-ru.ru

У Овнов начало недели будет благоприятным для общения с партнером. Общие интересы и планы сделают ваш союз еще прочнее. Во второй половине недели рекомендуется больше времени уделить друзьям. Их советы будут весьма актуальными и помогут решить существующие проблемы.

У Тельцов на этой неделе все будет зависеть только от них самих. В карьере могут появиться новые перспективы. От вас требуется лишь найти общий язык с коллегами и внимательнее относиться к выполнению своих обязанностей. Также стоит проявить инициативу в личных отношениях, тогда вас ждет удачное продолжение знакомства.

Близнецов в первой половине недели ожидают успехи в творчестве, спорте и обучении. Дела в личной жизни начнут налаживаться во второй половине недели. У одиноких представителей знака могут завязаться пока платонические, но весьма перспективные отношения. В существующих союзах усилится доверие и понимание.

Ракам в начале недели следует заняться решением вопросов, связанных с недвижимостью. Больше романтики ожидает вас во второй половине недели. В это время возможны интересные свидания, которые могут перерасти в нечто большее. Существующие отношения станут более динамичными.

У Львов первая половина этой недели окажется благоприятным временем для общения. Беседы будут получаться конструктивными, разногласия могут быть устранены, а новые перспективы взаимодействия открыты и развиты. Для решения бытовых проблем хорошо подходит вторая половина недели.

Девы сумеют успешно разобраться в финансовых вопросах. У вас также появятся новые перспективы в работе. Во второй половине недели возрастет ваша притягательность и вы сможете проявить инициативу в заведении новых знакомств. Это может вылиться в романтические свидания, начало новых любовных отношений.

Весы в первой половине недели смогут максимально использовать свои творческие способности. Любые ваши инициативы приведут к началу интересных и жизнеспособных проектов. Во второй половине недели можно успешно решать финансовые вопросы, совершать крупные покупки.

Скорпионам рекомендуется отдохнуть в обстановке, где вы будете чувствовать себя уверенно, уютно и безопасно. Этот период благоприятен для создания уюта и комфорта в доме, гармонизации взаимоотношений с близкими. Сейчас именно у родных людей вы сможете получить сильную моральную помощь и поддержку.

Стрельцов ожидает много общения с друзьями. Вы будете окружены новой информацией, которой захотите поделиться с окружающими. Тем для бесед и общения найдется очень много. В течение второй половины недели используйте свои скрытые резервы, в том числе и для получения дополнительных доходов.

У Козерогов появятся новые возможности для улучшения своего материального положения. Для этого вам необходимо будет использовать свою популярность или авторитет в определенных кругах. Во конце недели вы можете рассчитывать на помощь и поддержку своих друзей и соратников.

Водолеям рекомендуется посвятить время дальним поездкам, а также для обучению. Во второй половине недели вы сможете познакомиться с влиятельной личностью, однако либо будете вынуждены скрывать знакомство, либо просто не сразу осознаете, что этот человек обладает сильным влиянием.

У Рыб первая половина недели окажется благоприятным периодом для разгадки тайн и прояснения запутанных ситуаций. Успешно могут быть решены финансовые вопросы. Во второй половине недели вам удастся расширить круг своих друзей и единомышленников. (фото: news.myseldon.com)