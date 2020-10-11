Астрологи не советуют поддаваться искушениям и низменным инстинктам

Начало недели будет способствовать укреплению личных отношений. Между партнерами возрастет взаимное притяжение, а чувства станут более постоянными и ровными. Удачными будут и новые знакомства — отношения, завязавшиеся в этот период, могут привести к долгому любовному роману. В первой половине недели звезды советуют заниматься любой последовательной деятельностью, требующей терпения и в то же время активности. Во второй половине недели не следует поддаваться искушениям и низменным инстинктам, лучше направить свои усилия на духовное развитие. Больше доверяйте своему внутреннему голосу. В конце недели не рекомендуется знакомиться и вступать в интимные отношения, поскольку это может стать причиной неприятностей.

Источник: astro-ru.ru

Овны смогут эффективно проявить заботу о своем здоровье. При этом народные методы лечения или профилактики заболеваний будут более эффективными. Также удастся успешно решить многие бытовые вопросы. В конце недели избегайте эгоизма и старайтесь делиться с партнером своими планами.

У Тельцов неделя будет благоприятной для флирта и новых знакомств, которые могут привести к началу серьезных отношений. В существующих союзах старайтесь больше общаться. Этот период удачен и для налаживания контакта и взаимоотношений со своими детьми.

Близнецам в первой половине недели можно эффективно заниматься делами, связанными с недвижимостью и строительством. Сейчас вы сможете совершить выгодные сделки и полезные покупки для дома. Во второй половине недели откажитесь от случайных связей и участия в азартных играх.

Ракам расположение планет в начале недели принесет много энергии и активности, вы станете более общительными. Ваше обаяние будет производить впечатление на собеседников и поможет вам в делах. В конце недели при принятии важных решений стоит советоваться с партнером.

У Львов первая половина недели окажется благоприятным периодом для решения материальных проблем. Сейчас важно действовать без спешки, просчитывать каждый шаг, а в сложных ситуациях полагаться на интуицию. Во второй половине недели избегайте суеты и сплетен.

Девы станут более серьезными, и в то же время обаятельными. Внешняя строгость и деловые манеры станут изюминкой, которая будет привлекать к вам людей. Ваши идеи сейчас могут оказаться действительно ценными, что позволит вам обрести единомышленников и реализовать некоторые из своих задумок.

Весы будут успешны в профессиональной деятельности, особенно если работа связана с творчеством. При принятии важных решений стоит учитывать свой прошлый опыт и прислушиваться к внутреннему голосу. Сейчас велика вероятность победы в спортивных или интеллектуальных состязаниях.

Скорпионам этот период может принести знакомства с людьми, которые имеют схожее с вашим мировоззрение. В будущем у вас могут развиться прочные дружеские взаимоотношения. Созданием уюта и комфорта в своем доме, в том числе и психологического, стоит заняться во второй половине недели.

Стрельцам можно пойти на небольшой риск, если цель, которую вы хотите достичь с помощью такого шага, является действительно достойной. Ваши решения сейчас должны быть последовательными и обдуманными, так как они могут привести к значительным изменениям в жизни.

У Козерогов могут появиться новые возможности для того, чтобы улучшить свои отношения с партнером — постарайтесь не упустить этот шанс. Активность, правда, потребуется не только от вас, но и от вашего партнера. Добиваться своих целей в течение второй половины недели следует очень мягко.

Водолеи достигнут успеха в интенсивной и последовательной работе. Причем только в одном выбранном вами направлении, так как сейчас нежелательно распыляться на несколько задач. Во второй половине недели вы можете попасть под чужое влияние. Постараетесь сохранить собственную позицию.

Рыбам важно добавить динамики и романтики в личные взаимоотношения. Сходите на свидание с любимым человеком, попробуйте вместе что-то новое. Одиноким представителям знака звезды советуют приложить больше усилий для поиска своей второй половины. В конце недели избегайте риска.