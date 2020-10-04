Астрологи предостерегли от резких перемен в личной жизни

В начале недели звезды советуют действовать быстро и решительно, времени на раздумья будет очень мало. Поэтому полезно заранее составить план действий. В первой половине недели нежелательно заниматься рутинной работой, а крупные дела лучше разбить на несколько этапов. В середине недели приветствуются продуманные решения, анализ результатов деятельности. Можно посвятить время выполнению повседневных дел, которые вы откладывали. В конце недели остерегайтесь резких перемен в личной жизни. Сейчас не лучшее время, чтобы разрывать или завязывать отношения. Все может очень быстро поменяться. Важно сохранять оптимизм и веру в лучшее — позитивные мысли имеют шанс материализоваться.

Источник: astro-ru.ru

Овны в начале недели смогут быстро разобраться во всех ситуациях, связанных со своим домом, семьей и близкими родственниками. В середине недели будьте готовы к более высоким нагрузкам на работе. Старайтесь проявлять повышенное внимание в делах, будьте последовательными и ответственными.

Тельцов ждет много активного общения, появление новых интересов. Сейчас вы можете встретить довольно оригинальных личностей, что поможет вам узнать много полезной информации. Стабилизацией своих личных взаимоотношений звезды советуют вам заняться в середине этой недели.

Близнецы смогут получить доход, если приложат некоторые усилия. Это неплохое время для планирования ремонта или строительства, получения советов от старших родственников. Конец недели может принести ощущение нестабильности, ваши цели будут часто меняться.

Ракам первая половина недели принесет стремление к изучению новых областей знаний. Вы сможете быстро и эффективно решить вопросы, связанные с обучением и получением образования. Середина недели будет благоприятным периодом для делового общения. На выходные не рекомендуется планировать поездки.

Лев будет активно раскрывать различные тайны и секреты. Ваши детективные способности сейчас заметно возрастут, поэтому вам будет легко прояснить любые запутанные ситуации. В течение второй половины недели следует избегать спонтанных расходов и покупок.

У Дев станут более интенсивными контакты с друзьями. Круг ваших знакомых в этот период может расшириться. В конце недели не стоит пытаться ограничивать личную свободу близких вам людей. Сейчас лучше пойти на некоторые компромиссы, так как любые ограничения с вашей стороны будут восприняты в штыки.

Весы смогут быстрее достигать своих целей, если станут применять творческие и нестандартные подходы. Сейчас не стоит стремиться идти известными путями, лучше проявите фантазию. В середине недели придется бороться с собственной неуверенностью, прикладывая последовательные усилия в выбранном направлении.

Для Скорпионов неделя начнется весьма благоприятно. Сейчас вы сможете быстро решить сразу несколько проблем, так как удача будет сопутствовать вам в делах, да и в личных отношениях будет все хорошо. Во второй половине недели стоит несколько сократить общение с друзьями и знакомыми.

Стрельцы будут последовательно двигаться к своей цели, но только в том случае, если для себя ее четко сформулировали. Если же еще нет, то лучше потратить время на понимание того, к чему вы стремитесь. Вторая половина недели окажется прекрасным периодом для общения с друзьями, обмена новостями и информацией.

Козерогам первая половина недели принесет возможность конструктивного обсуждения и решения некоторых вопросов в личных и деловых взаимоотношениях. В конце недели избегайте излишнего эгоизма. Усилия стоит направить на улучшение своей репутации, завоевание известности в нужных вам кругах.

Водолеям начало недели принесет повышение работоспособности. Это позволит вам эффективнее справляться с бытовыми делами. В середине недели вы сможете благоприятно разрешить проблемную ситуацию, связанную с финансами. Выходные прекрасно подходят для расширения кругозора.

У Рыб могут пробудиться творческие таланты и способности. Это время прекрасно подходит для самовыражения. В личной жизни также могут произойти неожиданные, но приятные для вас события. Покажите партнеру серьезность своих намерений и нацеленность на длительную перспективу.