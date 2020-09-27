Астрологи предсказывают возврат к прошлым отношениям или начало новых

В начале недели рекомендуется заниматься доработкой проектов, которые были начаты ранее. Во второй половине недели задуманное можно смело воплощать в жизнь. Этому будут способствовать новые идеи и возможность более открытого общения с окружающими людьми. Даже жаркие споры сейчас могут оказаться весьма продуктивными. В личных взаимоотношениях стоит сосредоточиться на решении бытовых вопросов. Сейчас сделать это будет значительно проще, а польза будет заметной не только сейчас, но и в будущем, когда желания заниматься подобными вопросами будет значительно меньше.

Источник: astro-ru.ru

Овнам звезды советуют разобраться в своих личных взаимоотношениях, обсудить с партнером вопросы, которые давно вас волнуют. Возможен возврат к прошлым отношениям. Если вы считаете, что в них еще не поставлена точка, можете искать встреч с бывшими возлюбленными.

Тельцы смогут успешно заниматься своей профессиональной деятельностью или умело выполнить всю работу по дому. В течение этой недели вас ожидает немало романтики. Не исключены новые знакомства, свидания, начало новых отношений. В существующих союзах больше времени стоит уделить совместным развлечениям.

Близнецы будут увлечены личной жизнью и романтическими чувствами. В начале недели вас могут ожидать неожиданные встречи с бывшими возлюбленными. Во второй половине недели возможны новые знакомства, которые станут началом любовного романа. Звезды советуют вам самостоятельно проявить инициативу.

Раки в начале недели будут принимать гостей. Ими могут оказаться ваши родственники или друзья, с которыми вы давно не общались. Во второй половине недели вы с легкостью будете решать вопросы, связанные с недвижимостью. Небольшие поездки сейчас могут стать источником радости и новых знакомств.

Львам будет сопутствовать удача в финансовых делах. Сейчас вы сможете практично распоряжаться своими деньгами, что будет способствовать увеличению доходов. Однако высокой активности от этой недели ждать не стоит, сейчас лучше больше времени посвятить отдыху, релаксации и восстановлению сил.

Девам рекомендуется подумать над тем, как можно оптимизировать свой бюджет. Вы сможете легко выработать новый подход к трате денег, что окажется весьма эффективным средством для улучшения вашего материального положения. В течение этой недели вы также можете больше времени посвятить своей внешности.

Весы могут вернуться к своим прежним задумкам и проектам, либо проанализировать свое поведение в прошлом и сделать из него какие-то выводы. Общение с друзьями, а также обретение новых союзников будет действовать на вас стимулирующее и ободряюще.

Скорпионам начало недели принесет возможность проанализировать свое прошлое и сделать выводы. Во второй половине недели обострится интуиция, вы сможете проявлять активность, напористость, искать подходы к окружающим людям, используя подсказки своего внутреннего голоса.

Стрельцам первая половина недели может принести встречи со старыми друзьями. Общение с ними будет способствовать расширению вашего кругозора. Во второй половине недели у вас могут появиться новые планы и идеи. Старайтесь чаще проявлять свое обаяние, будьте приветливы. Это поможет вам добиться успеха.

Козероги будут проявлять активность в личных и деловых взаимоотношениях. Сейчас вы можете быть максимально открытыми со своими партнерами, но при этом станете более напористыми, а порой и агрессивными. Полезно проанализировать свои цели и переосмыслить некоторые из них.

Водолеям первая половина недели даст понимание того, что прошлый опыт и знания очень важны в нашей жизни. Это может проявиться не только в обучении или работе, но и в личных взаимоотношениях. В течение всей недели вас ожидает активность на работе, а также много чувственности и нежности в интимных отношениях.

Рыб ждет благоприятный период в личной жизни. Одинокие представители знака станут менее застенчивыми и смогут сами сделать первый шаг навстречу новым отношениям. В существующих союзах будет царить гармония, нежность, чувственность и высокий уровень взаимопонимания.