Астрологи сулят новые знакомства и расцвет любовных отношений

В начале недели появится сильное стремление к самовыражению, раскрытию своих талантов и способностей. Также возрастет желание стать более независимыми, выделиться среди окружающих. Это будет достаточно активный период. Следует проявлять инициативу в отношениях с партнером, добавить в них динамики и попробовать взглянуть на свой союз со стороны. Это будет способствовать укреплению ваших отношений. Во второй половине недели возможны новые знакомства, которые приведут к ярким и динамичным романтическим отношениям.

Источник: astro-ru.ru

Овнам рекомендуется больше времени уделять творчеству и саморазвитию. Это время благоприятно для путешествий и учебы. Усилится ваша сексуальность и тяга к острым впечатлениям. Не исключено, что вы привлечете к себе повышенное внимание представителей противоположного пола.

У Тельцов возникнет острая потребность в деньгах, но этот вопрос быстро и благополучно решится. Эти дни благоприятны для раскрытия тайн. Благодаря аналитическим способностям вы сможете найти ключи к любым запутанным ситуациям. Конец недели принесет гармонию в супружеские отношения.

Близнецам, состоящим в браке, в начале недели удастся внести оживление в свой союз. Это хорошее время для встреч с друзьями семьи и планирования будущего. Ничто так не обновляет чувства, как совместные мечты и планы. Вместе со второй половинкой вы сможете стать единым целым.

Ракам звезды советуют подумать о том, как сделать домашний труд более комфортным. Тогда наведение порядка в доме будет доставлять вам удовольствие. Вторая половина недели принесет расцвет в личные отношения. Если вы состоите в браке, то, возможно, начнете заново открывать для себя партнера.

У Львов неделя пройдет на романтической волне. Если вы влюблены, ждите приятных сюрпризов, подарков, любовных признаний. При этом и сами не скупитесь на знаки внимания. Одиноких Львов ожидает романтическое знакомство во время туристической поездки.

Девам рекомендуется сосредоточить внимание на улучшении жилищных условий и сделать свой дом более уютным. Не исключено, что вам помогут материально близкие родственники. Вторая половина недели благоприятствует развитию романтических отношений.

У Весов будет много поездок и общения. Знакомые и друзья будут чаще приглашать в гости, просить о помощи или спрашивать совета. Между тем благодаря многочисленным контактам вы сможете решить и ряд собственных проблем. Это удачное время для восполнения пробелов в знаниях и новых знакомств.

Скорпионам в начале недели звезды советуют забыть о развлечениях и сосредоточиться на решении материальных проблем. Вторая половина недели благоприятствует тем, кто решил сменить свой имидж. Также это подходящее время для коротких увеселительных поездок, учебы и новых знакомств.

Стрельцов ждут прекрасные возможности для творческой реализации. Даже если вы очень занятой человек, все равно постарайтесь найти время на то, чтобы заняться любимым делом, хобби. Это подходящие дни для обретения душевного равновесия и физического отдыха.

Козерогам в начале недели будет комфортно проводить время в спокойной домашней обстановке. Так вы сможете ощутить внутреннюю гармонию. Во второй половине недели вы почувствуете сильную потребность в новых впечатлениях. В этот период возрастет роль дружеского общения. Ждите приятных сюрпризов.

Водолеям звезды советуют активизировать дружеские контакты, почувствовать себя частью сообщества единомышленников, у которых всегда можно найти поддержку и понимание. Вторая половина недели улучшит ваши шансы на достижение поставленных целей. Внешние обстоятельства будут складываться в вашу пользу.

Рыбы станут более заметными. Окружающие станут чаще обращать внимание на вашу персону. Возможно, о вас и вашей деятельности расскажут в средствах массовой информации. Вторая половина недели благоприятствует интенсивному общению в интернете. // Фото: pxfuel.com