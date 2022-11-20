Астрологи рассказали, кому не стоит смешивать дружбу и любовь

В первой половине недели не стоит ждать ярких и запоминающихся событий, однако это подходящее время для того чтобы строить планы на будущее, заниматься общественной работой и общаться с друзьями и единомышленниками. Бескорыстные поступки, совершенные на благо ближних, поднимут вам настроение. В середине недели можно ожидать всплеска творческой энергии. Попробуйте проявить себя в танцах, изобразительном искусстве, музыке. Личные отношения будут переживать гармоничный период. Возможно, вы станете излишне идеализировать любимого человека. На выходных следует избегать спешки в любых в делах. Сейчас особенно важно действовать последовательно и внимательно. Это обязательно поможет добиться успеха и избежать неприятностей.

Источник: astro-ru.ru

Овнам звезды советуют вести себя более спокойно и не столь прямолинейно, как вы привыкли. В противном случае вы можете увязнуть в борьбе. Однако на выходных произойдут положительные сдвиги в нужном вам направлении. Между тем, эта неделя благоприятна для развития романтических отношений.

У Тельцов вероятны препятствия в делах. В то же время успешно будут складываться партнерские отношения. Если вы находитесь в размолвке с любимым человеком, то в середине недели произойдет примирение. На выходные можно запланировать совместную поездку или выход в свет.

У Близнецов наиболее острой темой станут взаимоотношения с друзьями. Воздержитесь от посещения совместных мероприятий, дружеских вечеринок. Бурное и веселое времяпровождение может закончиться для вас внезапным конфликтом. Также не стоит смешивать дружбу и любовь.

На Раков может навалиться много дел по дому, которыми придется заниматься вне зависимости от вашего желания. Свободным от семейных отношений представителям знака рекомендуется заняться своим хобби либо посетить зрелищное мероприятие. Уделяйте больше времени расширению кругозора.

У Львов усилится потребность в интимной близости. Если вы состоите в отношениях, то, возможно, начнете ощущать, что вам не хватает нежности, внимания. Чтобы получить желаемое, постарайтесь окружить любимого человека большей заботой. Также вероятно возникновение различных бытовых проблем.

У Дев наступает хорошее время для учебы, поездок, начала новых знакомств. Если отношения с близкими родственниками на этой неделе могут ухудшиться, то взаимопонимание с друзьями и знакомыми только возрастет.

У Весов появятся прекрасные шансы улучшить свое материальное положение, приобрести те вещи, о которых вы давно мечтали. На работе вам могут повысить зарплату или выдать премию. В семейных отношениях наступит период нестабильности.

Скорпионам звезды советуют заняться собой, своей внешностью и имиджем. Вы станете более мягкими и тактичными по отношению к другим людям, что прибавит вам симпатий со стороны представителей противоположного пола. Между тем, воздержитесь от ненужного расточительства.

Стрельцы будут настроены на авантюрные поступки, что может привести к финансовым потерям. Потребность в острых впечатлениях может далеко вас завести, в результате чего вы потратите на развлечения слишком много денег. Чтобы этого избежать, постарайтесь усилить самоконтроль.

Козероги будут настроены весьма решительно и бескомпромиссно. Стремление сделать все по-своему без учета мнения окружающих неминуемо приведет к конфликту. Лучше действовать мягко и дипломатично. В этом случае вы сможете сохранить мир в семье и одновременно исполнить свои намерения.

У Водолеев возрастет потребность в свободе и независимости. Однако вы можете столкнуться с различными ограничениями. Сейчас не лучшее время для установления новых знакомств. Хорошо будут складываться дела на работе. Например, вас может ждать повышение в должности.

Рыбам удастся получить далеко не все, чего они страстно желают. Подумайте: возможно, вы просто поставили перед собой слишком высокую планку или благоприятное время еще не пришло. Между тем, эта неделя прекрасно подходит для туристических поездок и учебы. // Фото: pxfuel.com