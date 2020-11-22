Астрологи сулят любовные приключения, но предостерегают от иллюзий

Начало недели будет удачным для серьезных дел и важных начинаний. Правда, велика вероятность, что вам будет мешать лень, но вы сможете её перебороть, если вы будете ставить перед собой реальные цели и задачи. Воспитывайте в себе самодисциплину и ответственность, избегайте потворства своим слабостям. Во второй половине недели у вас могут завязаться новые романтические отношения, страстные и спонтанные. Но вы будете чрезмерно идеализировать их, возлагать на них слишком большие надежды. Подобные иллюзии способны принести вам лишь разочарование. Старайтесь по возможности объективно оценивать ситуацию, будьте открыты в общении и в своих мыслях. Убеждайте себя в том, что завязавшиеся отношения могут стать лишь ярким приключением, ну а если из этого получится что-то более серьёзное, то это будет приятным бонусом.

Источник: astro-ru.ru

Овнам в начале недели рекомендуется избегать различных авантюр, особенно коллективных, так как всю вину в случае неудачи припишут именно вам. Сейчас больше внимания стоит уделить собственному развитию, получению новых знаний. Во второй половине недели вы сможете раскрыться в творчестве.

У Тельцов неделя окажется благоприятной для интенсивной работы. Приложив усилия, вы сможете добиться максимальных результатов. В личных отношениях в это время усиливается разлад. Сейчас важно избегать проявлений эгоизма в любом виде.

У Близнецов первая половина недели подходит для налаживания личных взаимоотношений. А вот в работе сейчас вам может не доставать знаний или опыта, чтобы справляться с теми задачами, которые будут стоять перед вами. Во второй половине недели вероятны знакомства с влиятельными людьми.

Раки в начале недели могут стать излишне азартными. Особенно это относится к сфере личных отношений, где повышается тенденция к случайным связям. Сейчас вам лучше сосредоточиться на выполнении своей работы. Для романтики больше подходит вторая половина недели.

Львов ожидает много приятного общения. Сейчас у вас появится возможность для флирта и заведения новых знакомств. В делах, особенно в вопросах, связанных с недвижимостью, могут возникать различные препятствия. Вторая половина недели станет удачным периодом для творчества и самовыражения.

Девам не рекомендуется распыляться на несколько дел, старайтесь сосредоточиться на одном направлении. Первая половина недели подходит для налаживания отношений с членами вашей семьи. Приятные знакомства ожидают вас в течение второй половины недели.

Весам начало недели сулит много общения, носящего конструктивный, деловой характер. Во второй половине недели вы сможете найти дополнительную работу и новый источник дохода. Это время также будет благоприятно для заботы о своем здоровье, нормализации питания.

Скорпионам рекомендуется больше отдыхать, восстанавливать силы. Это увеличит вашу энергию. Вы сможете удачно решить любые финансовые вопросы, касающиеся как доходов, так и расходов. Не стоит сейчас идти против традиций, кардинально менять привычный уклад жизни.

У Стрельцов в первой половине недели появятся новые серьезные планы, интересы и увлечения. Старайтесь проверять информацию, на основе которой вы будете принимать те или иные решения. Вторая половина недели подходит для поездок и путешествий. Это также хорошее время для развития своей эрудиции.

Козерогам не стоит обсуждать с друзьями финансовые вопросы – это может стать причиной разлада между вами. Куда более удачными окажутся индивидуальные проекты. Вы сможете успешно поработать над разгадкой различных тайн. Это время также может принести вам новые планы и идеи.

Водолеям рекомендуется объективно оценивать свои возможности и не давать пустых обещаний. В это время вы сможете рассчитывать на поддержку ваших друзей и единомышленников. Среди них могут появиться люди серьезные и целеустремленные.

Рыбам важно четко поставить перед собой цели. В этом случае вам хватит сил и упорства для того, чтобы их добиться. Это время будет благоприятным для вашей карьеры, поиска контактов с влиятельными людьми, конструктивного взаимодействия с руководством. (Фото: prikolist.club)