Астрологи советуют руководствоваться рассудком и не начинать романы

В первой половине недели лучше не слишком полагаться на свою интуицию. Логическое мышление и холодный рассудок помогут вам не оказаться во власти иллюзий. Чтобы принимать верные решения, старайтесь объективно оценивать происходящее. Начало недели будет удачным для работы с документами. Вам удастся заключить долгосрочные контракты, найти новых партнеров для длительного сотрудничества. Вторая половина недели может принести конфликты и сложности в личные отношения. Вы ясно осознаете, насколько по-разному мыслят и действуют мужчины и женщины. Сейчас не подходящее время для новых знакомств и начала любовных романов.

Источник: astro - ru . ru

Овнам стоит избегать риска и прислушиваться к советам близких людей – это поможет принять верные решения. В первой половине недели будут удачными дальние поездки и общение с людьми . Вторая половина недели может принести вам чрезмерную любвеобильность.

Тельцам в начале недели стоит уделить больше внимания своему здоровью. Не рекомендуется заниматься юридическими вопросами. Во второй половине недели избегайте излишнего консерватизма в личной жизни. Некоторые традиции или привычки могут мешать развитию ваших взаимоотношений с партнером.

Близнецам будет сопутствовать удача в личных взаимоотношениях. Романтические связи укрепятся, вы захотите большей стабильности. На работе возможны неприятности. Чтобы их избежать, не занимайтесь деятельностью, которую вы не слишком хорошо знаете.

Раки смогут больше времени провести со своей семьей, заняться работой по дому, которая будет приносить удовлетворение. Это неплохое время для проведения генеральной уборки или небольшого ремонта. Повышается в это время и ваша азартность, авантюризм, однако уменьшается удачливость.

У Львов первая половина недели окажется благоприятной для занятия интеллектуальным творчеством или своим хобби. Также это время подходит для встреч с друзьями и знакомыми. Отношения с родственниками во второй половине недели могут обостриться, поэтому старайтесь избегать конфликтов.

Девам не стоит доверять тому, что вам будут говорить или рассказывать. У окружающих вас людей появится желание приукрасить информацию. Сейчас неплохое время для совершения покупок, выбора подарков для близких людей. Во второй половине недели повышается опасность встречи с мошенниками.

У Весов неделя подходит для небольших поездок. Это время также будет удачным для ведения деловых переговоров. А вот от дорогостоящих развлечений сейчас стоит отказаться, так как они могут нанести серьёзный ущерб вашему личному бюджету.

Скорпионам стоит воздержаться от эгоизма, в особенности по отношению к своим близким родственниками и членам семьи. Рекомендуется избегать излишней напористости на пути к своим целям. Это удачный период для того, чтобы проявить широту души, оказать помощь нуждающимся.

Стрельцам будет приятно и интересно общаться с друзьями в течение первой половины недели. Сейчас вы сможете узнать их истинное отношение к вам. В этот период опасайтесь обманов – вам будет непросто прояснить запутанные ситуации. Во второй половине недели не рекомендуется путешествовать.

У Козерогов неделя благоприятна для творческой деятельности и духовного развития. Возможно, вам удастся понять свои истинные цели. Общение с друзьями будет для вас не слишком интересно, предпочтение отдадите одиночеству. В конце недели избегайте риска.

Водолеям в начале недели будет, чему поучиться у своих друзей. Вы сможете перенять у них важный опыт и знания. Во второй половине недели постарайтесь не обострять деловые или личные взаимоотношения. Сейчас стоит, напротив, пытаться искать компромиссы и учиться договариваться, хотя это будет нелегко.