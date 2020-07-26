Астрологи советуют обращать внимание на заманчивые предложения

Для первой половины недели будет характерно сильное стремление к личной свободе и независимости. В то же время стабильность в личных и деловых взаимоотношениях станет еще более важной. В этот период появится возможность и проявить себя необычным способом, и укрепить личные взаимоотношения. Сейчас можно лучше понять, к чему вы стремитесь, раскрыть себя с новой стороны, осознать, что вы можете дать своей второй половинке. Постарайтесь внимательно относиться к любым предложениям, которые поступят в начале недели: они могут быть не только заманчивыми, но и действительно перспективными. Вторая половина недели благоприятна для обучения, общения с людьми, поездок. В выходные рекомендуется быть настороже при общении с незнакомцами.

Источник: astro-ru.ru

Овнов будет притягивать все, что сопряжено с риском. Это относится как к физической деятельности, так и к финансовой. Сейчас рекомендуется поступать более осмотрительно. Ваше непостоянство в мыслях и поступках может негативно отразиться на романтических отношениях.

Тельцам придется прилагать много усилий для того, чтобы удержать равновесие в партнерских отношениях. Из-за напряженной ситуации в семье вам захочется проводить больше времени вне дома. Улучшить отношения вполне реально. Просто старайтесь сохранять спокойствие.

У Близнецов возможны нервные перегрузки. Скорее всего, причиной послужит увеличившийся объем работы. Может возрасти внимание к вам со стороны знакомых и друзей. Расставьте правильно приоритеты: сначала займитесь своими личными делами, только потом можно уделить время решению проблем окружающих.

Раки могут утратить уверенность в завтрашнем днем. Неопределенность, скорее всего, будет вызвана ситуацией на работе: начавшимися кадровыми перестановками либо трудностями в отношениях с руководством. Возможны сложности и в любовных отношениях, связанные с нестабильным финансовым положением.

Львы будут стараться действовать исключительно самостоятельно. Попытки навязать вам иное мнение или линию поведения будут восприниматься в штыки. Это может привести к конфликтным ситуациям. Особенно это относится к отношениям с родителями, близкими родственниками, любимым человеком.

Девами может овладеть желание раскрыть завесу тайны над событиями, которые им непонятны. Например, вас заинтересует странное поведение некоторых знакомых или родственников. Однако звезды не рекомендуют проводить расследования. Старайтесь чаще советоваться с друзьями и держать их в курсе дел.

Весам придется пересмотреть отношения с некоторыми друзьями. Если вы заинтересованы в сохранении круга общения, не стоит отдавать на время кому-то из друзей свои личные вещи либо давать деньги взаймы. Не исключено, что подобные материальные отношения станут поводом для конфликта.

У Скорпионов возможны осложнения в профессиональной деятельности. Ваши инициативы не всегда могут быть расценены как полезные и нужные. Не исключены препятствия и в других ваших проектах. Расстраиваться не стоит, лучше просто переждать этот неблагоприятный период, а затем ринуться в бой с новыми силами.

Стрельцам будет особенно важно сохранить свой авторитет. Постарайтесь строго соблюдать законы и правила, особенно при вождении автомобиля. В путешествиях не стоит начинать курортные романы: они могут негативно сказаться на вашей репутации.

Козерогам рекомендуется укреплять партнерские отношения. Обязательно согласуйте свои планы с планами коллег, так вы повысите эффективность сотрудничества. В личной жизни будет царить гармония, основанная на чувстве взаимного уважения и любви.

Водолеи могут почувствовать, как внешние обстоятельства берут над ними верх и увлекают в круговорот стрессовых ситуаций. Лучше всего подстраиваться к любым переменам и не выступать с инициативами. Пройдет немного времени, и вы вновь сможете взять бразды правления в свои руки.

У Рыб может возрасти круг обязанностей на работе, а дома — количество нерешенных проблем. В результате на собственные дела практически не останется времени. Стабильно будут развиваться личные отношения. Постарайтесь контролировать свои расходы и не тратить деньги без явной необходимости.